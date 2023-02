Avis aux médias - Inauguration des Voisines de Lartigue : un nouveau projet offrant de l'hébergement pour les femmes en situation d'itinérance





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal invitent les représentants des médias à l'inauguration du projet des Voisines de Lartigue de la Mission Old Brewery, qui offre 12 studios à des femmes en situation d'itinérance dans l'arrondissement de Ville-Marie.

La secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Soraya Martinez Ferrada, la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, et le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes, prendront part à cet événement.

Date : Le vendredi 10 février 2023 Heure : 10 h Lieu : 1 301, boul. De Maisonneuve, Est, Montréal, H2L 2A4

