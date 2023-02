ALLU met en place un bureau éphémère pour le rachat d'articles de luxe à Paris en France





Valuence International Europe S.A.S. (France ; Takashi Kazami, représentant) poursuit son objectif de « conception circulaire pour la Terre et pour Nous », et encourage davantage de personnes à mettre l'accent sur ce qui est le plus important dans leur vie. La société annonce la mise en place d'un bureau d'achat éphémère pour les produits de luxe, du 15 au 28 février 2023, au centre commercial Passy Plaza, à Paris. L'événement sera organisé par ALLU, la branche d'activité de rachat d'articles de luxe de la société.

L'objectif d'accroître la notoriété à Paris

Le Groupe Valuence estime que les notions de réemploi et de durabilité sont encore plus répandues en France qu'au Japon, étant donné que les Français traitent les objets avec soin afin de les transmettre aux générations futures. Le magasin ALLU Saint-Honoré fait parler de lui à Paris et bénéficie d'une clientèle en constante augmentation.

Afin d'accroître la notoriété de la marque à Paris, la société mettra en place un bureau d'achat éphémère de produits de luxe au Passy Plaza (https://www.passyplaza.fr/). Le centre commercial Passy Plaza se situe dans le 16ème arrondissement, quartier Passy, un quartier résidentiel huppé.

Passy Plaza est un centre commercial animé et fréquenté par les habitants fortunés du 16ème arrondissement. Les nombreux clients qui fréquentent le magasin ALLU Saint-Honoré sont originaires de ce quartier. Ce bureau d'achat éphémère a pour objectif de rendre service aux clients actuels et d'accroître la notoriété d'ALLU dans le centre commercial Passy Plaza.

À l'instar des autres magasins existants, ALLU à Passy Plaza proposera des services de rachat aux clients locaux par l'intermédiaire de « concepteurs de valeur » (experts en évaluation) qui possèdent une manne de connaissances dans une variété de catégories de produits. Et comme dans tous les magasins ALLU, celui-ci offrira un service courtois en mettant l'accent sur un dialogue constructif avec les clients.

Le groupe Valuence a pour but de développer la notoriété de l'entreprise de rachat d'articles de luxe ALLU, en augmentant les échanges avec les clients, en communiquant les points positifs liés au réemploi et en contribuant davantage à la préservation de l'environnement grâce à celui-ci. De cette manière, l'entreprise vise à encourager le réemploi et à créer des sociétés durables.

Aperçu de l'événement à Paris en France

Profitez de 10 % supplémentaire sur notre offre de rachat durant l'évènement. Tout client en possession d'articles de luxe non utilisés devrait pouvoir les faire évaluer, qu'il souhaite les vendre ou pas.

Durée de l'évènement : du 15 au 28 février 2023

Adresse : Passy Plaza, 53 Rue de Passy, 75016 Paris

Heures d'ouverture : de 11h00 à 19h00 (heure de Paris) ; fermé le dimanche

Articles éligibles : montres, sacs, bijoux, vêtements, accessoires

Langues parlées : français, anglais, japonais

Instagram : https://www.instagram.com/allu.fr/ (@allu.fr)

Valuence International Europe S.A.S. * Entièrement détenue par Valuence International Ltd.

Date de création : mars 2020

Représentant : Takashi Kazami

Siège social : 66, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, France

Activité : achat et vente de produits de luxe, de métaux précieux, de pierres précieuses, développement commercial à l'étranger et développement de réseaux de partenaires commerciaux, etc.

Valuence International Ltd. (https://www.valuence.inc/en/group/international/)

Date de création : 19 novembre 2008 (création du groupe : septembre 2015)

Directeur délégué et président : Susumu Muguruma

Siège social : 16F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

Activité : achat et vente de produits de luxe, de métaux précieux, de pierres précieuses, etc.

* Valuence International Ltd. et Valuence International Europe S.A.S. sont des sociétés du groupe Valuence Holdings Inc. (code : TOKYO Growth Market 9270).

