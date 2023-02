Trailblazer Games s'implante au Vietnam et ouvre un bureau à Hô Chi Minh-Ville





HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Trailblazer Games, un développeur de jeux web3 de premier plan et créateur de la franchise Eternal Dragons, est fier d'annoncer l'ouverture de son premier bureau à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, et y accueille chaleureusement ses premiers employés. La société a pour objectif de puiser dans le vivier florissant de talents créatifs dans le domaine des jeux vidéo et d'étendre la portée de sa communauté en Asie du Sud-Est. Ce déménagement marque une étape importante dans la réalisation de la vision de l'entreprise, qui veut faire du jeu une communauté mondiale.

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville s'est imposée comme l'un des principaux pôles de développement de jeux en Asie, servant de centre de développement et d'art pour les principaux éditeurs de jeux mondiaux. Le pays est également devenu un leader dans le domaine des jeux web3, mettant en avant sa créativité florissante et ses talents d'innovation.

"Le talent créatif au Vietnam est particulièrement adapté à la mission de Trailblazer Games et à sa franchise Eternal Dragons ", a déclaré le PDG Alex Arias. "L'expansion au Vietnam revêt une importance stratégique pour nous, car elle nous permet de combiner l'expérience de notre équipe européenne avec la perspective, la créativité et la qualité du talent local au Vietnam."

Le Vietnam et l'Asie du Sud-Est sont à l'avant-garde de la croissance et de l'adoption des jeux web3, ce qui fait de l'expansion dans le pays une démarche importante pour Trailblazer Games. La société est impatiente d'établir une communauté florissante dans la région et d'accélérer la croissance de sa franchise Eternal Dragons.

"L'Asie du Sud-Est est en tête de l'adoption des jeux web3 dans le monde, et l'expansion au Vietnam sera cruciale pour la croissance de notre communauté dans la région », a déclaré Francisco Reinhard, responsable de la croissance et de la communauté chez Trailblazer Games. « Nous sommes impatients d'engager cette communauté de joueurs dynamique qui jouera un rôle crucial dans le développement et la croissance de l'univers d'Eternal Dragons."

Trailblazer Games invite tout le monde à célébrer l'ouverture de son nouveau bureau à Hô Chi Minh-Ville. Les détails de cet événement social sont disponibles sur le compte Twitter d'Eternal Dragons ( @eternaldragons ). L'ouverture du premier bureau de Trailblazer Games à Hô Chi Minh-Ville est une étape passionnante dans sa mission de rapprochement du monde par le jeu.

Pour plus d'informations de presse ou tout autre commentaire, veuillez contacter:

Francisco Reinhard, ou [email protected] , +49 1575 1502484

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1997924/Trailblazer_Vietnam.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1768104/Trailblazer_Games_Logo.jpg

