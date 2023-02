Evaxion et Pantherna annoncent des données précliniques prometteuses sur un vaccin à ARNm





COPENHAGUE, Danemark et HENNIGSDORF, Allemagne, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies alimentées par l'IA et Pantherna Therapeutics GmbH (« Pantherna »), une société biopharmaceutique développant des solutions avancées de nanoparticules pour la délivrance et l'expression d'ARNm thérapeutique, ont annoncé aujourd'hui la preuve de concept préclinique de la combinaison des technologies clés des deux sociétés.

Les données précliniques démontrent que les néoantigènes tumoraux identifiés par la plateforme d'IA d'Evaxion, PIONEER, déclenchent une forte réponse immunitaire et conduisent à une inhibition complète de la croissance tumorale dans un modèle préclinique lorsqu'ils sont administrés à l'aide de la plateforme ARNm de nanoparticules lipidiques exclusive de Pantherna (PTX?LNP®, PTXmRNA®).

« Nous sommes extrêmement satisfaits des données précliniques qui démontrent clairement le potentiel de nos technologies combinées. Les données fournissent des preuves supplémentaires que les séquences immunogènes identifiées par les plateformes d'IA d'Evaxion sont capables de déclencher une réponse immunitaire pertinente sur plusieurs plateformes vaccinales, y compris l'ARNm. Cela ouvre de nombreuses opportunités dans nos programmes actuels et futurs d'immuno-oncologie et de maladies infectieuses », déclare Birgitte Rønø, CSO chez Evaxion.

« Ces données nous encouragent et la combinaison des moteurs de découverte d'antigènes basés sur l'IA d'Evaxion avec nos plateformes ARNm-LNP de pointe constitue, selon nous, un énorme potentiel. Les données précliniques confirment la pertinence de l'amélioration de l'efficacité des actions de l'ARNm dans le corps et valident la capacité de notre plateforme à induire une réponse immunitaire », déclare Klaus Giese, PDG de Pantherna.

Dans la continuité de ces résultats positifs, Evaxion et Pantherna poursuivront leur exploration des formulations optimales de LNP pour délivrer efficacement les antigènes codés par ARNm et ADN identifiés par les plateformes d'IA d'Evaxion.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies alimentées par l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un large éventail de nouveaux produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société compte 70 employés et est cotée à la Bourse Nasdaq de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com .

À propos de Pantherna

Pantherna Therapeutics est une société biopharmaceutique privée qui développe des produits thérapeutiques à base d'ARNm de premier ordre. La plateforme technologique innovante de Pantherna est basée sur des nanoparticules lipidiques avancées pour la délivrance et l'expression spécifiques et sélectives de médicaments à ARNm dans des organes et tissus tels que l'endothélium vasculaire.

Pantherna est basée à Hennigsdorf, Brandebourg (Innovationsforum) près de Berlin, en Allemagne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://pantherna-therapeutics.com/ .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Katrine Hertz Mortensen

Vice-présidente, Responsable des communications et relations publiques

[email protected]

+45 3010 0203

Gerrit Maass

CFO

[email protected]

+49 3302-202 240-0

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d'essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie ; et d'autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres dépôts auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, qui sont disponibles à l'adresse www.sec.gov . Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 14:40 et diffusé par :