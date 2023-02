Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 15 000 dollars pour aider les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie





Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don de 15 000 $ pour répondre à la crise humanitaire qui touche la Turquie et la Syrie après les tremblements de terre dévastateurs qui ont déjà tué 11 000 personnes, un chiffre qui est amené à augmenter au cours des prochains jours.

Tôt le matin du 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé des zones densément peuplées de la Turquie et la Syrie, causant des dégâts considérables, les bâtiments et maisons s'effondrant alors que les gens dormaient encore à l'intérieur. Il s'agit d'une tragédie sans précédent dans une région qui abrite plus de 3,6 millions de réfugiés de la guerre en Syrie, des personnes qui sont vulnérables aux températures glaciales à cette époque de l'année.

Les organisations humanitaires se mobilisent rapidement pour réaliser les opérations de sauvetage et fournir l'aide d'urgence nécessaires. On estime que quelque 23 millions de personnes pourraient être touchées par cette catastrophe survenue dans une région du monde qui dépend déjà de l'aide humanitaire et qui a longtemps été frappée par la guerre et les déplacements de population.

« Le Fonds humanitaire des Métallos a réagi rapidement pour venir en aide aux victimes de cet effroyable événement ayant bouleversé d'innombrables vies, incluant celles de nombreux enfants. Nous devons faire tout en notre pouvoir pour contribuer aux efforts humanitaires mondiaux qui cherchent à secourir et à aider les personnes frappées par cette tragédie », a déclaré Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos.

Le FHM versera 15 000 $ à Islamic Relief Canada, un organisme de bienfaisance présent sur le terrain, qui réagit face à cette catastrophe dans les deux pays. Les fonds contribueront à la fourniture de matériel médical aux hôpitaux locaux et à la mise en place d'une aide alimentaire d'urgence et d'abris. Islamic Relief Canada fait également partie de la Coalition humanitaire canadienne, qui assure la coordination des efforts fournis avec d'autres organisations humanitaires en réponse à cette tragédie. Les personnes souhaitant faire un don peuvent se rendre sur le site de la Coalition humanitaire.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion du respect des droits humains et contribue à des projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en développement et les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au fonds par l'entremise de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs y versent des contributions équivalentes.

