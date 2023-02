Les banques du Canada soutiennent le fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne destiné aux efforts de secours pressants à la suite des séismes en Turquie et en Syrie





TORONTO, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Les banques canadiennes soutiennent la campagne du fonds de secours pour les séismes en Turquie et en Syrie de la Croix-Rouge canadienne en vue de fournir, dans l'immédiat, de l'aide humanitaire et du soutien aux victimes des séismes dans ces deux pays. Ces séismes ont entraîné l'effondrement de milliers de bâtiments, ont causé la mort de plus de 11 000 personnes - et ce n'est pas fini - et ont rendu sans abri des centaines de milliers de personnes.

Dons à la Croix-Rouge canadienne

Les banques suivantes ont collectivement donné 535 000 $ au fonds de secours pour les séismes en Turquie et en Syrie de la Croix-Rouge canadienne afin d'apporter du soutien aux efforts immédiats et continus dans la région.

BMO

Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque Royale

Banque Scotia

Banque Tangerine

Groupe financier Banque TD

Banque CIBC et Simplii Financial feront des dons à UNICEF Canada.

Groupe financier Banque TD versera également des dons additionnels à des organisations sans but lucratif qui offrent du soutien aux communautés syrienne et turque.

La population peut aider

Les particuliers qui désirent faire un don au Fonds de secours : séismes en Türkiye et en Syrie de la Croix-Rouge canadienne peuvent le faire auprès de la CRC sur https://www.croixrouge.ca/ ou au 1-800-418-1111, ou encore auprès de l'une des banques suivantes, du 9 février au 2 mars 2023 :

BMO

Banque CIBC (seulement en ligne)

Banque Royale

Banque Scotia

Groupe financier Banque TD

De plus, plusieurs banques encouragent leurs clients et leurs employés à faire des dons sur leur portail en ligne. Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaire et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les crises sanitaires et les conflits.

« Les conséquences des séismes en Turquie et en Syrie sont désastreuses, sans oublier les conditions météorologiques qui mettent en danger la santé des survivants : une vraie crise humanitaire! Nos pensées vont aux familles de ceux qui ont perdu la vie, tout comme aux membres des communautés turque et syrienne au Canada. Les dons reçus grâce à cette campagne aideront la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à offrir sur le terrain les secours d'urgence nécessaires. Nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens qui le peuvent à faire un don à cette campagne. »

- Anthony G. Ostler, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

