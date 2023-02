Une nouvelle étude évaluée par les pairs confirme la neutralité carbone de la biomasse d'origine durable dans le sud-est des États-Unis





Enviva Inc. (NYSE : EVA), premier producteur mondial de biomasse ligneuse d'origine durable, ainsi que la U.S. Industrial Pellet Association (USIPA), saluent une étude récente, intitulée « Impacts of the US southeast wood pellet industry on local forest carbon stocks ». L'étude évaluée par les pairs, a été publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature, confirmant que l'industrie des granulés de bois a respecté les conditions générales de neutralité carbone des forêts du sud-est des États-Unis entre 2000 et 2019.

Selon l' International Energy Agency (IEA), si les volumes de récolte (produits du bois et énergie) et les pertes liées à la mortalité et aux perturbations ne sont pas supérieures à la croissance de toute la forêt, il n'y aura pas de réduction nette du stock de carbone forestier. L'étude de 2022 dans la revue Nature corrobore en outre, selon les données, que les directives de neutralité carbone ont été respectées par les producteurs de biomasse dans le Sud-Est des États-Unis, première région du monde pour la production et l'exportation de granulés de bois. Entre 2000 et 2019, des données et des observations ont été recueillies sur plus de 19 000 parcelles d'inventaire en milieu forestier tenues à jour par le Service des forêts des États-Unis. À l'issue de l'étude, les chercheurs sont arrivés aux conclusions suivantes : « Nos estimations donnent de solides preuves de la neutralité du carbone forestier ».

Parallèlement à l'IEA, le « Special Report on Climate Change and Land (Rapport spécial sur le changement climatique et les terres) » du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies a déclaré ce qui suit : « À long terme, une stratégie de gestion durable des forêts visant à maintenir ou à accroître les stocks de carbone forestier, tout en produisant un rendement annuel soutenu de bois, de fibres ou d'énergie provenant de la forêt, constituera le meilleur atout pour la durabilité en matière d'atténuation » (Ch. 4, 4.8.5, page 66).

« Ces études reposent sur la littérature scientifique qui indiquent systématiquement que les réglementations existantes fonctionnent comme prévu pour garantir que la biomasse est obtenue de manière responsable dans le Sud-Est des États-Unis de façon à produire un impact positif sur le climat et l'environnement », a déclaré Amandine Muskus, directrice exécutive de l'USIPA. « Les détracteurs de la biomasse ligneuse affirment souvent que la production de granulés de bois dans le Sud-Est des États-Unis réduit les stocks de carbone et crée une dette carbone qui accélère le changement climatique. Toutefois, aucune recherche publiée, ayant été soumise aux rigueurs d'un examen indépendant par les pairs, ne soutient ces affirmations. En effet, elles sont immédiatement réfutées par le poids des preuves scientifiques empiriques ».

L'étude susmentionnée corrobore un nombre croissant de recherches académiques sur le sujet ayant été soumises à un examen par les pairs et publiées dans des revues universitaires prestigieuses. Par exemple, une étude publiée en 2017, dans la revue Forest Ecology and Management, était intitulée « How is wood-based pellet production affecting forest conditions in the southeastern United States? » (Comment la production de granulés à base de bois affecte-t-elle les conditions forestières dans le sud-est des États-Unis ?). Cette étude a conclu que « les avantages se multiplient lorsqu'une gestion durable des forêts fournit des granulés de bois pour le secteur énergétique en maintenant le combustible fossile dans le sol ». Une autre étude a été publiée de même en 2020 dans la revue Nature intitulée « Expansion of US wood pellet industry points to positive trends but the need for continued monitoring (L'expansion de l'industrie américaine des granulés de bois révèle des tendances positives mais la nécessité d'une surveillance continue)». Cette étude a révélé que la production de granulés de bois aux États-Unis « est conforme aux exigences actuelles de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED) en matière de commerce des biocarburants pour la préserver les stocks de carbone dans les zones d'approvisionnement en biomasse ».

« Enviva s'engage à s'approvisionner en bois conformément à sa politique d'approvisionnement responsable et aux principes énoncés dans la Déclaration de Glasgow sur la bioénergie durable lancée lors de la COP 26 », a déclaré Brandi Colander, directrice du développement durable chez Enviva. « Enviva accroît la productivité de ces forêts en développant le marché des produits ligneux concernant les parties des produits ligneux qui ne sont pas entièrement utilisées sur d'autres marchés de plus grande valeur. Les marchés déterminent la demande. Plus la demande de produits forestiers est forte, plus les forêts se développent, car les propriétaires privés continuent à investir dans les forêts qui débouchent sur des marchés de produits forestiers ».

Outre les études évaluées par les pairs, des données de tiers, telles que le U.S. Forest Service's Forest Inventory and Analysis (FIA) Program, indiquent que la demande accrue de produits forestiers dans le Sud-Est des États-Unis a entraîné, d'année en année, une augmentation, et non une diminution, des stocks forestiers dans la région. En fait, depuis 1953, les données du FIA indiquent que les inventaires forestiers dans le Sud-Est des États-Unis ont plus que doublé alors que la région est restée une importante réserve de bois.

Corroborant davantage les arguments scientifiques des trois articles évalués par les pairs, l'administration Biden a récemment réaffirmé la neutralité carbone de la bioénergie forestière dans le projet de loi omnibus à hauteur de 1,7 billion de dollars, sous réserve que l'utilisation de la biomasse forestière pour la production d'énergie n'entraîne pas la conversion de forêts à des fins non forestières. Cette déclaration importante ouvre des voies supplémentaires à l'utilisation de la biomasse ligneuse d'origine durable dans les plans d'énergie renouvelable des États-Unis, particulièrement précieuse pour les industries lourdes difficiles à éliminer comme la chaux, l'acier et les carburants aéronautiques.

Pour en savoir plus sur les avantages fournis en matière de carbone de la biomasse provenant de forêts gérées durablement, nous vous invitons à consulter le livre blanc d'Enviva, Biomass: Unlocking a Future Beyond Fossil Fuel.

À propos d'Enviva

Enviva Inc. (NYSE : EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en un produit transportable, les granulés de bois. Enviva possède et exploite dix usines d'une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride et au Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l'Alabama. Enviva prévoit de commencer la construction de sa 12e usine, près de Bond, dans le Mississippi, en 2023. Enviva vend la plupart de ses granulés de bois grâce à des contrats d'enlèvement « take-or-pay » à long terme, avec des clients solvables essentiellement au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner des secteurs difficiles à éliminer comme l'acier, le ciment, la chaux, les produits chimiques et les carburants aéronautiques. Enviva exporte ses granulés de bois vers les marchés mondiaux par l'intermédiaire de ses terminaux maritimes en eaux profondes des ports de Chesapeake, en Virginie, de Wilmington, en Caroline du Nord, et de Pascagoula, dans le Mississippi, et à partir de terminaux maritimes en eaux profondes de tiers à Savannah, en Géorgie, à Mobile, en Alabama, et à Panama City, en Floride.

Pour en savoir plus sur Enviva, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse suivante www.envivabiomass.com. Suivez Enviva sur les réseaux sociaux @Enviva.

