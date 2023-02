Ninepoint 2021 Short Duration Flow-Through Limited Partnership annonce l'achèvement de l'opération de roulement





TORONTO, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint 2021 Short Duration Flow-Through Limited Partnership (la « société en commandite ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé le transfert à imposition différée de ses actifs (l'« opération de roulement de fonds commun de placement ») à la Catégorie de fonds ressources Ninepoint (la « Catégorie ressources ») de Fonds de société Ninepoint inc., comme indiqué dans le communiqué de presse de la société en commandite du 18 novembre 2022.



Exactement 1 184 854 actions de série A de la Catégorie ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 7,129083 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie A de la société en commandite aux fins de l'opération de roulement de fonds commun de placement était de 12,085906 $. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie A de la société en commandite recevra 1,695296 actions de série A de la Catégorie ressources pour chaque part de catégorie A de la société en commandite qu'il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie A de la société en commandite était de 4,52278 $ et le prix de base rajusté pour chaque action de série A de la Catégorie ressources attribuée était de 2,66784 $.

Exactement 524 045 actions de série F de la Catégorie ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 7,207616 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie F de la société en commandite aux fins de l'opération de roulement de fonds commun de placement était de 12,544699 $. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie F de la société en commandite recevra 1,740478 actions de série F de la Catégorie ressources pour chaque part de catégorie F de la société en commandite qu'il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie F de la société en commandite était de 5,37766 $ et le prix de base rajusté pour chaque action de série F de la Catégorie ressources attribuée était de 3,08976 $.

Pour les investisseurs cherchant un autre placement fiscalement avantageux, Partenaires Ninepoint LP a déposé un prospectus définitif daté du 30 janvier 2023 offrant des parts d'une nouvelle société en commandite accréditive, Ninepoint 2023 Flow-Through Limited Partnership, et elle s'est vu délivré un visa pour ce prospectus. Celui-ci contient des précisions importantes sur les titres offerts. Les investisseurs doivent lire le prospectus avant de prendre la décision d'investir.

Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu'ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu'ils ne visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d'agir.

Renseignements supplémentaires : Le prospectus pour la Catégorie ressources est accessible sur le site www.ninepoint.com/fr ou par l'entremise d'un courtier; vous pouvez aussi l'obtenir en communiquant avec nous par téléphone au 866 299-9906 ou par courriel à l'adresse : [email protected] Les renseignements au sujet de la Ninepoint 2023 Flow-Through Limited Partnership peuvent être obtenus en contactant le courtier ou en nous contactant par téléphone au numéro 866 299-9906 ou par courriel à l'adresse : [email protected]

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l'une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse [email protected]

