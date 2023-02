Saveurs dans le vapotage





Le député Enrico Ciccone devrait faire ses devoirs et se fier à Santé Canada

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Alors que Santé Canada vient de confirmer l'efficacité du vapotage dans la cessation tabagique, le député libéral Enrico Ciccone tente par tous les moyens de convaincre le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, d'abolir les saveurs dans le vapotage. Pour la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ), l'abolition des saveurs dans le vapotage serait une grave erreur et risquerait de retourner des milliers de Québécois à la cigarette, ce qui serait une catastrophe du point de vue de la santé publique. Le député Ciccone aurait avantage à faire ses devoirs et à lire les recommandations Santé Canada afin de ne pas priver des milliers de Québécois d'un moyen reconnu et efficace d'arrêter de fumer.

Le 20 janvier dernier, Santé Canada publiait sur son site « Alors que la science évolue, les preuves suggèrent que le vapotage de la nicotine (à l'aide de cigarettes électroniques) peut aider les adultes à arrêter de fumer. Si vous avez déjà essayé des méthodes approuvées par Santé Canada pour cesser de fumer (p. ex., des thérapies de remplacement de la nicotine approuvées) et que vous fumez toujours des cigarettes, le vapotage pourrait vous aider à arrêter de fumer. Passer complètement au vapotage signifie arrêter de fumer toutes les cigarettes, ce qui réduira les risques d'atteinte à votre santé. »

La CDVQ s'explique mal la position du député Enrico Ciccone. « Il est clair que M. Ciccone ne connait pas son dossier et qu'il semble être à la solde des groupes anti-vapotage. Ces groupes de dogmatiques n'écoutent pas la science et refusent d'admettre, comme le fait Santé Canada, que le vapotage aide les fumeurs à arrêter de fumer et que les saveurs sont fondamentales dans ce processus. Difficile à comprendre de la part d'un ancien athlète » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

Le vapotage chez les jeunes

En ce qui a trait au nombre de vapoteurs parmi les jeunes, la CDVQ appuie Enrico Ciccone et adhère totalement au fait qu'ils ne devraient pas fumer, ni vapoter. Par contre, comme le mentionne également Santé Canada dans son rapport, « des préoccupations ont également été soulevées quant à l'attrait des produits de vapotage chez les jeunes et au fait que ceux-ci peuvent mener à l'utilisation de produits du tabac. Peu de données probantes indiquent que la consommation de produits de vapotage augmente le risque chez les jeunes et les jeunes adultes de consommer un jour des cigarettes de tabac combustibles (tabagisme)1. » De plus, toujours concernant le vapotage chez les jeunes, ce même rapport confirme « que le taux de vapotage chez les jeunes n'a pas augmenté depuis 2019. »

Concernant l'abolition des saveurs, le député Ciccone devrait regarder ce qui se fait ailleurs et analyser les conséquences néfastes de l'abolition des saveurs sur l'augmentation du tabagisme dans les endroits où cette mesure a été implantée, en particulier chez les jeunes. Parmi de nombreux exemples, il y a celui de la Nouvelle-Écosse2 qui a interdit les saveurs dans le vapotage et qui a vu le nombre de fumeurs et fumeuses augmenter de façon substantielle, tant chez les adultes que chez les jeunes de la province.

En conclusion, abolir les saveurs dans le vapotage priverait des dizaines de milliers de Québécois et de Québécoises d'un moyen reconnu et efficace pour arrêter de fumer. La démarche de la CDVQ s'inscrit dans la démarche du gouvernement du Québec de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé dans la Politique gouvernementale de prévention en santé visant à réduire la prévalence du tabagisme à 10 % d'ici 2025.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

