Travaux forestiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 2023-2028





QUÉBEC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Du 8 février au 5 mars 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à s'exprimer sur :

les secteurs qui constitueront les PAFIO 2023-2028 pour les unités d'aménagement 023-71,024-71, 025-71 et 027-51;

de nouveaux secteurs de PAS de récupération de bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette ou par les chablis pour les unités d'aménagement visées;

des fermetures potentielles de chemins dans le contexte de travaux de restauration de l'habitat du caribou forestier pour les unités d'aménagement visées.

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur le contenu suivant des plans :

Les secteurs d'intervention potentiels de travaux sylvicoles commerciaux et la remise en production de ces secteurs; Les secteurs d'intervention potentiels de travaux sylvicoles non commerciaux; La localisation des chemins et des autres infrastructures où des activités d'aménagement sont envisagées; La localisation de chemins visés par une fermeture potentielle dans le contexte de travaux de restauration de l'habitat du caribou forestier.

Le Ministère souhaite connaître les préoccupations et commentaires des utilisateurs et utilisatrices de la forêt en lien avec les activités forestières planifiées. Les citoyens et citoyennes peuvent prendre connaissance des travaux prévus et transmettre leurs commentaires en ligne, au plus tard le dimanche 5 mars 2023, à 23 h 59 à l'adresse suivante : Québec.ca/consultations-foret-saguenay-lac-st-jean.

De plus, le Ministère tiendra une séance d'information virtuelle au cours de laquelle ses représentantes et représentants locaux présenteront :

le processus de consultation publique;

le fonctionnement de la carte interactive permettant de visualiser les plans en consultation et d'émettre des commentaires;

les types de travaux sylvicoles;

le contexte particulier engendré par l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette et les objectifs poursuivis par un plan d'aménagement spécial forestier;

les objectifs poursuivis par la fermeture de chemins dans l'habitat du caribou forestier et les types de travaux de fermeture.

Les séances d'information virtuelle se tiendront

le 13 février 2023 de 18 h 15 à 18 h 45 pour l'unité d'aménagement 023-71

le 14 février 2023 de 18 h 15 à 18 h 45 pour l'unité d'aménagement 024-71

le 15 février 2023 de 18 h 15 à 18 h 45 pour l'unité d'aménagement 025-71

le 16 février 2023 de 18 h 15 à 18 h 45 pour l'unité d'aménagement 027-51

Pour y assister, veuillez-vous inscrire avant le samedi 11 février 2023 à 23 h 59, en écrivant à [email protected]. Avant la séance d'information, des instructions et un lien Internet seront transmis par courriel aux personnes inscrites pour qu'elles puissent participer à la rencontre.

Cette consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

