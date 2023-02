/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada célèbre le Mois de l'histoire des Noirs 2023 au Centre national des Arts/





Le gouvernement du Canada tient une réception pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs 2023

OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, sera l'hôte de la célébration officielle du gouvernement du Canada pour le Mois de l'histoire des Noirs 2023. La célébration se tiendra au Centre national des Arts, le mercredi 8 février 2023. Le thème de cette année, « À nous de le raconter », sera souligné tout au long de la soirée par des performances en direct, des témoignages et des discussions de groupe qui rendront hommage aux réalisations et aux contributions des communautés noires de partout au Canada.

ÉVÉNEMENT : Mois de l'histoire des Noirs

DATE : le mercredi 8 février 2023

HEURE : 19 h (ouverture des portes à 18 h 30)

LIEU :

Centre national des Arts

1, rue Elgin

Ottawa, Ontario

DIFFUSION EN LIGNE : Une diffusion en direct du discours du ministre sera également disponible via Facebook Live. Visionnez-la en direct sur le compte de Patrimoine canadien : https://www.facebook.com/Patrimoinecdn.

