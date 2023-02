L'Arabie saoudite lancera la deuxième édition de la conférence sur le secteur financier (FSC) les 15 et 16 mars 2023 à Riyad





RIYAD, Arabie saoudite, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- La deuxième édition de la conférence sur le secteur financier (FSC 2023) organisée par les partenaires du programme de développement du secteur financier (ministère des Finances, Banque centrale saoudienne et Autorité des marchés financiers) se tiendra les 15 et 16 mars 2023 au King Abdulaziz International Conference Center à Riyad. Elle réunira des décideurs du secteur financier et des cadres supérieurs d'institutions financières locales, régionales et internationales, ainsi que des investisseurs internationaux, des entrepreneurs et d'éminents universitaires.

La FSC 2023 s'appuiera sur les objectifs de la première édition de 2019, qui visait l'intégration entre l'écosystème du secteur financier avec ses différents moyens et outils, contribuant à une croissance continue dans un cadre de stabilité fiscale robuste et solide, tout en employant des outils innovants dans le développement et la gestion des services.

L'ordre du jour de la FSC 2023 comprend une discussion sur les principaux sujets concernant les aspirations et les préoccupations de la communauté financière. Les participants discuteront des défis et des opportunités auxquels est confrontée l'économie mondiale, des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, de l'évolution de l'ordre mondial, de la pandémie prolongée et d'autres facteurs à l'origine du ralentissement de la croissance dans de nombreuses régions du monde qui affectent le secteur financier et son écosystème.

La conférence examinera dans quelle mesure les institutions financières sont résilientes et font face au nouveau paysage financier, qui se caractérise par un développement technologique rapide, l'émergence d'institutions non bancaires, de nouvelles réalités économiques et une demande changeante. Ces aspects obligent les institutions financières à revoir leurs rôles sur le marché, ainsi que la manière dont elles servent leurs clients de manière flexible afin d'améliorer leurs positions sur le marché.

Les participants discuteront de l'investissement pour l'avenir, qui nécessite de revoir les stratégies de gestion des risques et les offres de produits, les investissements et financements durables, les nouveaux actifs, les nouvelles technologies et l'évolution des attentes des investisseurs. Les participants aborderont également la hausse des taux d'intérêt, les fluctuations du marché et d'autres nouveaux défis et opportunités visant à réaliser des investissements sûrs pour l'avenir.

La conférence se terminera par des discussions approfondies sur l'avenir du secteur financier à l'ère de la numérisation.

Les personnes souhaitant assister à la conférence sont priées de s'inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://registration.fsc.sa/

