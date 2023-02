Accord fédéral-provincial sur les soins de santé : les syndicats du Canada font preuve d'un optimisme prudent





OTTAWA, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada accueillent favorablement la promesse du gouvernement fédéral d'augmenter le financement des soins de santé aux provinces et aux territoires. L'ajout de nouveaux fonds aidera à relever certains défis, mais sans conditions, cette entente ne fera qu'effleurer les problèmes auxquels notre système de santé en déclin est actuellement confronté.



Des pénuries de personnel sans précédent et des années de sous-financement chronique mettent notre système de santé public en danger. Les salles d'urgence débordent, les hôpitaux pour enfants sont submergés et le temps d'attente pour les chirurgies critiques ne cesse de s'allonger. Les nouvelles que certaines personnes ont perdu la vie en attendant des soins dans les salles d'urgence ont ébranlé des communautés partout au Canada, c'est tragique.

« Le personnel de santé est au bord du gouffre, et nos proches ne peuvent pas accéder aux soins dont ils ont besoin. Nous faisons preuve d'un optimisme prudent en apprenant que le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 196,1 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années et 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds, maintenant, nous voulons voir des résultats », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

« Les Canadiennes et Canadiens ont désespérément besoin d'investissements significatifs dans notre système de santé public pour s'assurer que le personnel est soutenu et que tous et toutes peuvent accéder aux soins lorsqu'ils en ont besoin. L'accord de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les augmentations de salaire horaire des préposés aux services de soutien à la personne est encourageant, mais ce n'est pas suffisant et cela ne suffira pas à régler la pénurie de personnel », a ajouté Mme Bruske.

Les syndicats du Canada demandent aux gouvernements fédéral et provinciaux de soutenir les soins de santé publics :

En augmentant le financement du système de santé public et en mettant un terme aux soins de santé à but lucratif ;

En s'attaquant de toute urgence à la grave pénurie de travailleurs de la santé ;

Mettre en place un régime d'assurance-médicaments financé et administré par l'État ;

Assurer un financement permanent et continu des services publics de santé mentale ;

Intégrer entièrement les soins de longue durée dans le système public.



Mme Bruske a déclaré que pour sortir de cette crise des soins de santé, la coopération de tous les niveaux de gouvernement sera nécessaire. « La crise en santé que nous vivons présentement est l'une des questions les plus pressantes auxquelles notre pays est confronté. Les Canadiennes et Canadiens s'attendent à voir nos élus retrousser leurs manches et se mettre au travail pour reconstruire notre système de santé public."

