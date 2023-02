La Société d'habitation du Québec souligne la mise sur pied de l'Office régional d'habitation Marguerite-D'Youville, en Montérégie





QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) annonce aujourd'hui la mise sur pied en Montérégie de l'Office régional d'habitation Marguerite-D'Youville, qui viendra consolider l'offre de services en matière de logement social à l'échelle régionale.

En effet, depuis le 1er janvier 2023, l'Office régional d'habitation Marguerite-D'Youville est responsable de la gestion de 148 logements sociaux et offre des services aux citoyens des 6 municipalités de la municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville, soit Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères. La SHQ et ses partenaires ont offert leur soutien dans les différentes étapes de l'implantation de ce nouvel OH.

Cette démarche structurante s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'améliorer les services offerts aux locataires de logements sociaux. De cette façon, la gestion des logements disponibles ou à redistribuer est optimisée, puisque les ressources sont mises en commun, et ce, au bénéfice des ménages québécois à plus faible revenu.

Au 1er janvier 2023, à travers le Québec, ce sont 4 nouveaux OH, issus des regroupements de 12 OH, qui ont été créés. Ces regroupements portent maintenant le nombre d'OH à 149, comparativement à 538 en 2017, soit une diminution de 72 %. Les efforts de restructuration se poursuivent.

Faits saillants :

Tous les OH ayant pris part au projet de restructuration du réseau ont entamé volontairement des démarches de concertation dans le but de proposer des projets de regroupement au gouvernement.

La SHQ a conçu, en collaboration avec ses partenaires, plusieurs outils d'accompagnement qui détaillent les procédures à suivre pour réaliser les regroupements volontaires d'OH.

