Note d'information du Palais de Genève sur la situation des enfants victimes du séisme en Turquie et en Syrie





Ceci est un résumé des propos du porte-parole de l'UNICEF James Elder - à qui toute citation peut être attribuée - lors de la conférence de presse d'aujourd'hui au Palais des Nations à Genève.?

GENÈVE, le 7 févr. 2023 /CNW/ - « Il s'agit du plus puissant tremblement de terre à frapper la région depuis près de 100 ans qui survient au pire moment possible pour les enfants et les familles vulnérables des zones touchées.?

Des milliers de maisons ont été détruites, déplaçant des familles et les exposant aux intempéries à une période de l'année durant laquelle les températures descendent régulièrement en dessous de zéro et où la neige et les pluies verglaçantes sont fréquentes.

Les familles déplacées dans le nord-ouest de la Syrie et les familles de réfugiés syriens vivant en Turquie dans des campements informels sont parmi les plus vulnérables tandis que les températures nocturnes continuent de baisser en dessous de 0° Celsius. Le nord-ouest de la Syrie connaissait évidemment déjà une situation d'urgence. Les communautés sont confrontées à une épidémie de choléra et à de fortes pluies et neiges. Dans ce contexte, et celui de plus d'une décennie de conflit, ce séisme est tout à fait inconcevable.

Bien que nous n'ayons pas encore de chiffres vérifiés, nous savons que des dizaines d'écoles, d'hôpitaux et d'autres établissements médicaux et éducatifs ont été endommagés ou détruits par les tremblements de terre, ce qui a un impact considérable sur les enfants.

En ce qui concerne l'intervention de l'UNICEF : En Syrie, nous nous focalisons immédiatement sur : l'accès des enfants et des familles affectés à l'eau potable et aux services d'assainissement - essentiels pour prévenir les maladies dans les premiers jours d'une crise. La protection de l'enfance - il s'agit notamment d'identifier les enfants séparés et non accompagnés et de les réunir avec leur famille, ainsi que de fournir aux enfants les premiers soins psychologiques. Éducation - les écoles en Turquie et dans certaines parties de la Syrie sont maintenant fermées pour la semaine prochaine, et beaucoup d'entre elles hébergent temporairement les enfants et les familles affectés et déplacés. Il est essentiel de veiller à ce que les enfants puissent retourner en classe dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité, afin de leur donner un semblant de normalité au milieu du chaos. Fournitures médicales - il y a peu de fournitures médicales et de kits de traumatologie à Damas ; l'UNICEF cherche à combler les lacunes immédiates pour toutes les fournitures (y compris médicales) via nos entrepôts les plus proches au Liban et en Jordanie. Nous avons déjà envoyé des fournitures d'urgence pour les salles d'opération, ainsi que des fournitures nutritionnelles telles que des produits à haute teneur en énergie.

La population déplacée en Syrie a besoin de nourriture et de services de nutrition essentiels. Il est essentiel de veiller à ce que les besoins nutritionnels des jeunes enfants de moins de 2 ans et des femmes enceintes correspondent à ces besoins pour éviter que leur état nutritionnel ne se détériore davantage. L'UNICEF coordonne la réponse nutritionnelle avec les autres agences des Nations Unies et les partenaires, en mobilisant les fournitures nutritionnelles essentielles de toute la région et en fournissant des services de santé et de nutrition essentiels par le biais des équipes mobiles.

En Turquie, les efforts sont actuellement concentrés sur la recherche et le sauvetage et l'UNICEF coordonne avec le gouvernement et la présidence de la gestion des catastrophes et des urgences les besoins émergents liés à la réponse humanitaire plus large. Notre soutien comprendra des kits d'hygiène, des couvertures et des vêtements d'hiver. »

