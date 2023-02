Projet pilote Archimède : une étude de VITAM fait la lumière sur les avantages et les défis du modèle novateur d'accès aux soins





QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW/ - L'équipe de Nancy Côté, chercheuse à VITAM -- Centre de recherche en santé durable et professeure au Département de sociologie de l'Université Laval, publie aujourd'hui les résultats de la première phase d'implantation du projet pilote Archimède, mené par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Située dans le GMF Saint-Vallier, la clinique Archimède propose un modèle qui vise à améliorer l'accessibilité à des soins et services de santé en première ligne en multipliant les points d'entrée pour les patients et les patientes.

Le modèle de clinique novateur fait ses preuves

Le rapport de recherche confirme certains avantages évoqués jusqu'ici au sujet du modèle Archimède. D'abord, en encourageant une collaboration interprofessionnelle accrue, le modèle permet une prise en charge globale et plus rapide des patients et des patientes. On observe qu'il est possible de rencontrer un professionnel ou une professionnelle de la santé par le service «?sans rendez-vous?» en moins de 48 heures, et parfois la journée même de la demande.

Ensuite, en plus d'augmenter le nombre de patientes et de patients inscrits auprès des médecins de famille, le modèle valorise le rôle des différents membres du personnel de la clinique, des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) aux agentes administratives. Enfin, la clientèle de la clinique présente un haut niveau de satisfaction à l'égard de la qualité et de la continuité des soins reçus.

Des défis à surmonter pour diffuser l'innovation

Malgré les avantages observés, l'équipe de recherche identifie certains enjeux à considérer pour arriver à répliquer le modèle à plus grande échelle. La stabilité de l'équipe de soins, la disponibilité des ressources humaines et l'adhésion des professionnelles et des professionnels à la vision collaborative s'avèrent des éléments cruciaux pour assurer la réussite du modèle. La clarification des rôles de chacun des professionnels de la santé est également essentielle afin d'assurer une collaboration interprofessionnelle optimale pour les patients et les patientes. Enfin, l'efficacité des agentes administratives, qui jouent un rôle majeur dans la trajectoire de soins, se révèle un facteur de réussite inattendu dans ce modèle d'organisation.

La deuxième phase du projet est en cours et permettra d'évaluer l'efficience économique du modèle Archimède, en plus de brosser un portrait des milieux qui seraient les plus susceptibles de bénéficier du modèle.

«?Les résultats de notre recherche sur l'implantation du modèle Archimède montrent la pertinence d'explorer les nouvelles façons de faire en soins de première ligne. Ils mettent la table pour déployer des solutions innovantes adaptées à chaque milieu. Notre rapport montre qu'en mettant en valeur la complémentarité des compétences de chaque professionnel, on peut faire le virage vers un système de santé moins centré sur les hôpitaux et qui utilise de manière optimale l'expertise de tous les professionnels, y compris celle des médecins.?»

- Mme Nancy Côté, chercheuse à VITAM - Centre de recherche en santé durable et professeure agrégée au Département de sociologie de l'Université Laval

«?La clinique Archimède du GMF St-Vallier offre des services de santé de façon innovante au grand bénéfice de l'usager?! Dans cette clinique, la pyramide est inversée, il y a plus d'infirmières praticiennes spécialisées que de médecins et plusieurs professionnels et membres du soutien administratif jouent un rôle clé. Ici, la multidisciplinarité prend tout son sens et toute sa force, permettant d'améliorer grandement l'accès aux soins de santé et d'améliorer la prise en charge des patients. Les témoignages des usagers sont éloquents et les premiers résultats de recherche sont porteurs d'avenir pour la clientèle. Il s'agit également d'un modèle de travail motivant et efficient pour notre personnel. Le CIUSSS en est particulièrement fier?!?»

- Guy Thibodeau, président directeur-général du CIUSSS de la Capitale-Nationale

«?Le modèle Archimède est un exemple concret du changement de paradigme qui s'amorce en santé à Québec. Avec ce projet, l'équipe de recherche et les professionnelles et professionnels du GMF Saint-Vallier démontrent de façon claire qu'on peut améliorer l'accès aux soins et aux services en première ligne et bâtir un système de santé axé sur les besoins précis des patients et des patientes. Il s'agit d'un autre bel exemple de projet pertinent à la santé durable : revoir nos façons de faire afin d'éviter des services médicaux spécialisés coûteux et invasifs. Au nom de toute l'équipe de VITAM, je souhaite transmettre mes sincères félicitations à Madame Côté et à son équipe pour cette étude pertinente et importante?! Nous avons hâte de prendre connaissance des conclusions de la phase 2 de ce projet.?»

- M. Jean-Pierre Després, directeur scientifique de VITAM - Centre de recherche en santé durable

À propos de VITAM -- Centre de recherche en santé durable

VITAM est un centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale affilié à l'Université Laval regroupant environ 350 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes et membres du personnel. VITAM a pour mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. La santé durable se définit par un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sains, sur une planète en santé.

