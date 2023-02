Selon le sondage annuel de BMO sur la retraite, les Canadiens pensent qu'il leur faut 1,7 million de dollars pour prendre leur retraite, soit une augmentation de 20 pour cent par rapport à 2020





Moins de la moitié (44 pour cent) des Canadiens sont convaincus qu'ils auront assez d'argent pour prendre leur retraite comme prévu.

La majorité (74 pour cent) s'inquiète de l'incidence de l'inflation et de la hausse des prix sur leurs finances.

MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Le 13e sondage annuel de BMO sur la retraite a révélé que les Canadiens accordent la priorité à l'épargne-retraite, puisque tant les cotisations que les avoirs des comptes ont augmenté par rapport à l'année précédente. L'étude révèle que les Canadiens croient qu'ils auront besoin de 1,7 million de dollars pour prendre leur retraite, soit une hausse de 20 pour cent par rapport à 2020 (1,4 million de dollars). Toutefois, moins de la moitié (44 pour cent) des Canadiens sont convaincus qu'ils auront suffisamment d'argent pour prendre leur retraite comme prévu, soit une baisse de 10 pour cent par rapport à 2020.

Selon les Études économiques de BMO, l'inflation selon l'IPC canadien a atteint son plus haut niveau en quatre décennies, soit 8,1 pour cent, au cours de l'été 2022, mais elle est tombée à 6,3 pour cent en décembre 2022 et devrait baisser à environ 3 pour cent d'ici la fin de l'année. La forte augmentation de 2022 a dépassé les gains salariaux, ce qui a entraîné une perte importante de pouvoir d'achat pour la plupart des familles. L'étude de BMO sur la retraite a démontré que 74 pour cent des Canadiens s'inquiètent de l'incidence de la conjoncture économique actuelle, notamment de l'inflation et de la hausse des prix, sur leur situation financière, et 59 pour cent croient que cela aura une incidence sur leur confiance dans la réalisation de leurs objectifs de retraite.

Le montant moyen détenu dans les REER à l'échelle nationale est de 144 613 $, une augmentation de deux pour cent par rapport à 2021 (141 923 $). Quarante-trois pour cent des Canadiens ont déjà cotisé à leur REER pour l'année d'imposition 2022, et 14 pour cent prévoient le faire avant la date limite du 1er mars 2023.

Région Montants moyens

détenus dans les

REER Cotisations moyennes

aux REER



Atlantique 127 814 $ 8 115 $ Québec 125 751 $ 6 155 $ Ontario 162 913 $ 7 435 $ Prairies 138 391 $ 7 429 $ Alberta 157 405 $ 7 054 $ C.-B. 125 573 $ 7 298 $ National 144 613 $ 7 058 $

« Bien que les vents contraires prévus en 2023 suscitent des inquiétudes compréhensibles quant à l'incidence de l'inflation et des taux d'intérêt sur nos finances, les Canadiens restent résilients et prennent des mesures proactives pour protéger et investir dans leur pécule de retraite, a déclaré Nicole Ow, chef, Placements de particuliers, BMO. Alors que les Canadiens continuent de chercher à épargner pour leur retraite, le fait de travailler avec un conseiller professionnel peut les aider à comprendre les possibilités d'investissement offertes et à progresser vers l'atteinte de leurs objectifs financiers en toute confiance. »

Dresser le portrait de la retraite

Le sondage donne également un aperçu des approches des Canadiens en matière de planification de la retraite, notamment :

Âge d'or : Environ un quart (22 pour cent) des Canadiens prévoient prendre leur retraite entre 60 et 69 ans, l'âge moyen étant de 62 ans.

Environ un quart (22 pour cent) des Canadiens prévoient prendre leur retraite entre 60 et 69 ans, l'âge moyen étant de 62 ans. Tableau des cotisations : Parmi les 60 pour cent de Canadiens qui ont un REER, 68 pour cent ont cotisé à ce compte pour épargner en vue de la retraite. De plus, en plus d'épargner pour leur propre retraite, 15 pour cent des Canadiens cotisent au compte pour épargner et laisser un héritage à leurs enfants.

Parmi les 60 pour cent de Canadiens qui ont un REER, 68 pour cent ont cotisé à ce compte pour épargner en vue de la retraite. De plus, en plus d'épargner pour leur propre retraite, 15 pour cent des Canadiens cotisent au compte pour épargner et laisser un héritage à leurs enfants. Indépendance financière et retraite précoce : Un cinquième (20 pour cent) des Canadiens cotisent à leur REER pour atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible et 15 pour cent épargnent en vue d'une retraite anticipée inattendue. S'ils pouvaient prendre une retraite anticipée, un Canadien sur cinq (21 pour cent) aimerait prendre sa retraite dans la cinquantaine.

: Un cinquième (20 pour cent) des Canadiens cotisent à leur REER pour atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible et 15 pour cent épargnent en vue d'une retraite anticipée inattendue. S'ils pouvaient prendre une retraite anticipée, un Canadien sur cinq (21 pour cent) aimerait prendre sa retraite dans la cinquantaine. Retour à la planche à dessin :

Parmi les 37 pour cent de Canadiens qui ont vécu un événement majeur dans leur vie depuis mars 2020, comme fonder une famille, déménager ou lancer une nouvelle entreprise, 20 pour cent ont subi une perte de revenu et 9 pour cent ont dû effectuer un paiement important.



La majorité des Canadiens croient que l'état de l'économie a eu une incidence sur leurs comportements financiers, notamment sur le montant qu'ils épargnent (69 pour cent) et l'argent qu'ils investissent (60 pour cent).

Protection du pécule contre les vents contraires : Parmi les 80 pour cent de Canadiens qui comptent sur des conseils financiers professionnels, plus de la moitié (57 pour cent) croient qu'il est important de recevoir des conseils professionnels dans les conditions actuelles du marché et estiment que leurs conseillers financiers sont mieux équipés pour les aider à atteindre leurs objectifs (53 pour cent).

« Les conseillers financiers sont des ressources puissantes qui peuvent aider les Canadiens à rester concentrés sur leurs objectifs financiers pendant les perturbations, les événements majeurs de la vie et l'incertitude. Bien qu'il s'agisse d'une période confuse et intimidante pour beaucoup, un conseiller peut contribuer à alléger certaines pressions financières en aidant les Canadiens à créer un plan personnalisé et à tester les stratégies dans différentes conditions et situations de marché afin de les aider à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs immédiats et à long terme », a poursuivi Mme Ow.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les plans d'investissement de BMO, visitez le site www.bmo.com/investissez et prenez un rendez-vous ou visitez une succursale pour parler à un professionnel de l'investissement dès aujourd'hui.

Pour plus de renseignements sur les régimes enregistrés d'épargne-retraite et sur l'établissement d'un compte, veuillez consulter le site www.bmo.com/reer/.

Le sondage de BMO sur le REER a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 Canadiens adultes entre le 4 et le 7 novembre 2022. Un échantillon probabiliste de cette taille entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 06:00 et diffusé par :