La mobilité aérienne avancée présente la possibilité d'apporter des avantages économiques, sociaux et environnementaux au sud-est du Queensland





Wisk Aero, une société de mobilité aérienne avancée de premier plan, et le South East Queensland Council of Mayors (CoMSEQ), la plus grande organisation de gouvernement local d'Australie, ont publié un document décrivant les avantages que la mobilité aérienne avancée (MAA) apportera au sud-est du Queensland (SEQ).

Les deux organisations ont conclu un partenariat stratégique, qui a débuté par un protocole d'accord signé en juillet 2022, et elles continuent de collaborer à des activités de sensibilisation et à des événements afin de mettre en valeur les avantages associés à la MAA.

Le partenariat entre Wisk et le CoMSEQ ouvre un nouveau chapitre avec la publication de l'Opportunities Paper. Le document donne un aperçu du secteur émergent de la MAA, des opportunités pour le sud-est du Queensland (SEQ) et des avantages économiques, sociaux et environnementaux de la MAA pour le SEQ.

« Notre travail avec Wisk envoie un message clair au reste du monde indiquant que Brisbane et le sud-est du Queensland sont ouverts aux affaires. Nous sommes un marché incontournable pour l'innovation et la technologie mondiales alors que les Jeux olympiques et paralympiques de Brisbane de 2032 se rapprochent », déclare le président du Conseil des maires du SEQ et maire de Brisbane, Adrian Schrinner. « Nous savons que la technologie change notre façon de vivre et nous voulons nous assurer que le sud-est du Queensland se trouve à l'avant-garde des opportunités qui améliorent la connectivité de notre région, notre environnement local et notre qualité de vie. Cette technologie aura un rôle important à jouer dans un réseau de transport régional intégré, en complément d'autres services tels que le rail et le métro. Il offre également l'occasion de décupler le marché touristique du Sud-Est en offrant de nouvelles connexions entre nos destinations côtières, insulaires et rurales. Nous sommes ravis de travailler avec Wisk et les Conseils du SEQ, démontrant que le SEQ s'engage fermement à attirer des technologies innovantes, générer des investissements et créer des emplois pour 2032 et au-delà. »

Le document décrit également comment la MAA deviendra une partie intégrante du réseau de transport du SEQ alors que la région cherche à résoudre des problématiques liées à une croissance soutenue, y compris la congestion, la durabilité environnementale et la demande croissante pour des vols abordables et accessibles.

« Le Queensland a une opportunité incroyable d'être à l'avant-garde de la MAA », déclare Catherine MacGowan, directrice régionale pour l'Asie-Pacifique, Wisk. « La région connaît une croissance sans précédent et l'établissement d'un secteur florissant de la MAA créera d'importantes opportunités économiques et des liens de transport qui aideront la région à se développer de manière durable. Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec le Conseil des maires et d'autres personnes pour déployer notre taxi aérien entièrement électrique et autonome dans le sud-est du Queensland. »

Le CoMSEQ et Wisk estiment tous deux que la publication de l'Opportunities Paper : « Bringing Advanced Air Mobility (AAM) to Australia » souligne l'importance cruciale de la collaboration entre le gouvernement et le secteur pour faire avancer la MAA.

À PROPOS DE WISK

Wisk est une société spécialisée dans le domaine de la mobilité aérienne avancée (MAA) qui s'engage à offrir à chacun des vols sécuritaires au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) à vol autonome de Wisk permettra aux passagers d'éviter la circulation et d'arriver plus rapidement à destination. Basé dans la baie de San Francisco et en Nouvelle-Zélande, Wisk est une société indépendante recevant le soutien de The Boeing Company et de Kitty Hawk Corporation. Avec plus d'une décennie d'expérience et plus de 1 600 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, de façon sécuritaire et durable. Wisk met tout en oeuvre pour offrir des vols sécuritaires, autonomes et entièrement électriques au quotidien. Rejoignez-nous et apprenez-en davantage en cliquant ici.

À PROPOS DU CONSEIL DES MAIRES

Le CoMSEQ (Conseil des maires du sud-est du Queensland) est la plus grande organisation de défense des autorités gouvernementales locales d'Australie, représentant un Australien sur sept vivant dans le sud-est du Queensland. Le CoMSEQ a travaillé de concert avec le secteur, les conseils membres et d'autres niveaux de gouvernement pour obtenir des résultats qui répondent aux défis du SEQ et tirent parti des opportunités de la région. Aujourd'hui, 11 conseils locaux de tout le SEQ constituent les membres du CoMSEQ, dont les maires de chaque conseil membre forment le conseil d'administration du CoMSEQ, qui est présidé par le maire de Brisbane, le très honorable Adrian Schrinner.

