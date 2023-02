L'ambassadeur Carlos dos Santos est nommé président exécutif de Compass Group Holdings.





Compass Group Holdings, une société de gestion de projets énergétiques et de services intégrés de premier plan opérant en Afrique orientale et dont le siège se trouve à Maputo, au Mozambique, a le plaisir d'annoncer la nomination de Carlos dos Santos, ambassadeur, au conseil d'administration en qualité de président exécutif, avec effet immédiat.

L'ambassadeur Carlos dos Santos est un diplomate de carrière avec une expérience des affaires distinctive, il était dernièrement ambassadeur du Mozambique aux États-Unis et Haut-commissaire du Canada (2015-2022).

Avant de jouer ce rôle de premier plan il a, au cours de sa carrière longue et brillante, occupé les postes de haut-commissaire du Royaume-Uni, d'ambassadeur en Irlande et de gouverneur au sein du Conseil des Gouverneurs du Commonwealth (2011-2015), et d'ambassadeur du Mozambique en Allemagne, Autriche et Vatican (2006-2011). Il a également exercé la fonction d'ambassadeur et représentant permanent du Mozambique auprès des Nations unies de 1996 à 2002.

Entre autres postes à responsabilité à l'international occupés durant sa carrière diplomatique de 40 ans, l'ambassadeur Carlos dos Santos a été directeur pour l'Europe et les Amériques au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (2005-2006), et conseiller principal auprès du président de la République du Mozambique.

L'expérience inégalée et les connaissances uniques dans le secteur public de l'ambassadeur Carlos dos Santos apporteront un leadership global dans les opérations courantes de Compass Group, mais aussi guideront son avenir alors que le groupe continue d'enregistrer une croissance exponentielle. Compass Group a l'intention de continuer à développer des connaissances, des services et une expérience de calibre mondial en tant que société mozambicaine pour les investisseurs et développeurs cherchant à livrer des projets d'énergie, de ressources naturelles et d'infrastructure en Afrique orientale et au-delà.

Miles Pelham, fondateur et président de Compass Group Holdings, a déclaré :

« C'est un grand privilège d'accueillir l'ambassadeur Carlos dos Santos au conseil d'administration en qualité de président exécutif. Sa grande expérience et sa compréhension approfondie du Mozambique font que sa nomination constitue un pas important vers le renforcement de la base dirigeante de Compass alors que nous continuons de progresser dans nos plans pour la croissance et le développement futurs du groupe. L'étendue et la profondeur de l'expérience mondiale de l'ambassadeur et ses relations nouées en soutien au développement du Mozambique ajouteront de la substance et une orientation à un niveau qui garantira le renforcement de nos objectifs actuels vis-à-vis de la durabilité à long terme. »

