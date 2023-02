Joseph Natale est nommé au conseil d'administration de la Sun Life





TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) est heureuse d'annoncer la nomination de Joseph Natale au conseil d'administration de la Sun Life à compter du 7 février 2023.

M. Natale est un chef de la direction chevronné qui compte plus de 30 ans d'expérience au sein de grandes sociétés ouvertes et de cabinets-conseils mondiaux. Précédemment, il a assumé les fonctions de président et chef de la direction de Rogers Communications Inc. et de Telus Corporation, deux des plus importantes sociétés cotées au Canada. Durant son mandat à la tête de Rogers et de Telus, les deux entreprises ont connu une période de croissance et de transformation, marquée par des acquisitions, des lancements de nouvelles marques et de nouvelles activités, ainsi que des initiatives liées à l'expérience client et à la transformation numérique.

En plus du secteur des télécommunications, M. Natale a passé plus de dix ans dans le secteur des services-conseils à l'échelle mondiale, où il a occupé divers postes, dont celui de chef mondial de secteur et associé directeur de KPMG Consulting (maintenant BearingPoint Inc.). Il a également cofondé un cabinet-conseils en stratégie et en technologie acquis par KPMG Consulting.

À titre de nouvel administrateur, M. Natale voit une forte concordance entre les principales priorités commerciales et stratégiques de la Sun Life et ses propres domaines d'intérêt et de compétence, qui comprennent la transformation de l'expérience client, les stratégies de mise en marché, l'habilitation technologique et le secteur de la santé et du mieux-être. Son expérience et sa perspective seront inestimables pour la Sun Life qui continue d'évoluer et de s'adapter aux changements rapides dans le numérique.

M. Natale détient un baccalauréat en génie électrique de l'Université de Waterloo. Il réside à Toronto et siège au conseil d'administration de Home Capital Group et du Hospital for Sick Children. Il siège également au comité consultatif d'Altas Partners.

