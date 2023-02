Zoomlion livre diverses séries de produits d'une valeur totale de plus d'un milliard de yuans (148 millions de dollars) à ses clients internationaux





CHANGSHA, Chine, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 29 janvier 2023, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a livré une série de produits pour une valeur de plus d'un milliard de yuans (148 millions de dollars). Dans le cadre de la stratégie de croissance mondiale de Zoomlion, cette livraison pose des bases solides pour les efforts de l'entreprise visant à améliorer sa compétitivité en 2023.

Des grues d'ingénierie de Zoomlion, dont plus de 200 grues sur chenilles, camions-grues et grues montées sur camion, d'une valeur totale de plus de 400 millions de yuans (60 millions de dollars), ont été livrées simultanément à partir de plusieurs parcs industriels. Aujourd'hui, Zoomlion voit les commandes mondiales de grues d'ingénierie s'accroître rapidement, et la demande de commandes mondiales est déjà fixée jusqu'à la fin mars.

Zoomlion a lancé les nouvelles grues à tour de génération R en 2022, et l'entreprise est déterminée à faire progresser sa numérisation et son développement intelligent en 2023. Près de 100 millions de yuans (15 millions de dollars) de nouveaux équipements ont été livrés à partir de ses cinq principales bases.

Les machines à béton de Zoomlion, y compris les camions-pompes à flèche longue et les centrales à béton, sont demeurées en tête du classement en termes de volume de ventes intérieures en 2022 et plusieurs produits phares ont déclenché une hausse des ventes. Près de 100 millions de yuans d'équipements de haute qualité ont été livrés aux clients en janvier. En 2023, Zoomlion accélérera la fabrication intelligente de camions-pompes de la série « Lingyun », de pompes montées sur camions de la série « Kunpeng », de flèches de distribution, de spritzes et de pompes sur remorque.

La branche commerciale des nacelles élévatrices, qui couvre plus de 80 pays et régions sur les cinq continents, est l'une des activités à croissance rapide de Zoomlion et un leader dans l'industrie. En janvier, ses produits phares ont été livrés dans le monde entier pour une valeur de plus de 200 millions de yuans (30 millions de dollars). En 2023, elle franchira une nouvelle étape de développement à grande vitesse et de haute qualité.

En ce qui concerne les engins de terrassement de Zoomlion, près de 200 excavateurs et chargeuses à glissement ont été livrés dans diverses régions de Chine et sur les principaux marchés étrangers.

Zoomlion a également livré des engins de battage, des engins miniers, des équipements d'urgence, des véhicules industriels, des engins agricoles et d'autres machines intelligentes. La construction de la ville industrielle intelligente de Zoomlion est également en cours.

Avec de solides perspectives et une compétitivité renforcée, Zoomlion mettra tout en oeuvre pour progresser tout en maintenant une croissance stable en 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995533/Zoomlion_Delivers_Various_Series_of_Products_with_a_Total_Value_of_More_Than_One_Billion_Yuan___148.jpg

