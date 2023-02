Suzano Eucafluff participera aux conférences INDEX et CIDPEX en 2023





Suzano, le plus grand producteur mondial de pulpe de bois dur, présentera sa pâte en flocons hautement durable et innovante à base d'eucalyptus, Eucafluff®, lors des conférences INDEX et CIDPEX de cette année à Genève et Nankin, pour la deuxième année consécutive. Ces deux conférences réuniront les principaux participants de l'industrie de la pâte pour les matériaux non tissés, parmi lesquels des décideurs, des gestionnaires et du personnel technique. Suzano présentera les importantes avancées au niveau de l'utilisation et de la performance des produits Eucafluff.

INDEX, l'un des plus importants salons mondiaux des non-tissés, explore les dernières tendances et innovations de l'industrie. L'événement aura lieu du 18 au 21 avril 2023 à Genève, en Suisse.

CIDPEX (China International Disposable Paper Expo) est un autre événement important pour Suzano, qui y présente les dernières avancées dans le secteur du papier tissu et des produits d'hygiène jetables. L'événement aura lieu du 12 au 16 mai 2023 à Nankin, en Chine.

Provenant de fermes d'eucalyptus gérées de manière durable à São Paulo, Eucafluff® est le résultat de près de 15 années de R&D. Ses panneaux absorbants, fabriqués à 100 % à base d'Eucafluff®, fournissent un produit plus flexible et plus discret aux consommateurs. Eucafluff® affiche de meilleures performances que ses concurrents en termes de remouillage, de rétention nette et de performance de confort en raison de la morphologie du bois dur d'eucalyptus de Suzano, qui est plus petit, plus fin et hautement compressible. Le résultat de cette performance offre une importante accessibilité avec une réduction de 18 % des matériaux d'emballage et une réduction de 13 % du stockage et du volume. En outre, Eucafluff® fournit une solution bien plus durable avec une empreinte carbone plus faible et un impact moindre concernant l'utilisation des terres, utilisant bien moins de bois pour produire la même quantité de flocons.

Eucafluff a connu une croissance phénoménale ces dernières années, augmentant son utilisation et ses ventes dans toute une gamme de segments de flocons. Le produit Eucafluff® de Suzano continuera de poursuivre une stratégie de croissance ambitieuse, en particulier en raison de l'accélération du déploiement en cours dans le segment des couches pour bébé, tout en ciblant également le marché en expansion rapide des couches pour adultes.

À propos de Suzano

Suzano est le plus grand producteur mondial de pulpe de bois dur et le leader mondial de l'innovation et de la production de matériaux biosourcés renouvelables pour une utilisation aussi bien grand public qu'industrielle. Nos matières premières cultivées de manière responsable permettent de fournir à plus de 2 milliards de personnes dans plus de 100 pays des produits sans plastique comme, entre autres, du papier à lettres, des mouchoirs, des gobelets et pailles en papier, des emballages en carton, du papier hygiénique, des textiles et des couches. Nous sommes des pionniers en matière de production industrielle à grande échelle durable, et notre philosophie de l'innovation ? la recherche de solutions durables via l'innovation ? est au coeur de tout ce que nous faisons, du champ jusqu'aux usines et aux laboratoires, et jusqu'à l'utilisateur final. Suzano, dont l'histoire s'étend sur un siècle, est cotée sur la bourse B3 au Brésil (SUZB3) et sur le NYSE (SUZ) aux États-Unis.

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 11:05 et diffusé par :