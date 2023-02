Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 79 500 $ au Bal de neige - Domaine des flocons





QUÉBEC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 79 500 $ au Bal de neige - Domaine des flocons, qui se déroulera à Gatineau jusqu'au 20 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Bal de neige - Domaine des flocons nous revient cette année avec un programme diversifié qui ravira les petits comme les grands. Que ce soit les courses à obstacles, le labyrinthe, les sports olympiques ou les spectacles musicaux, tout a été mis en place pour animer la section nord du parc Jacques-Cartier et faire bouger les festivaliers.

Citations :

« Le Bal de neige - Domaine des flocons contribue à la renommée du Québec comme destination touristique de choix. Je me réjouis de l'aide accordée par notre gouvernement à cet événement, qui permet aux citoyens et aux visiteurs de savourer pleinement les plaisirs hivernaux. Je félicite l'équipe organisatrice : elle a su mettre sur pied des activités qui font briller nos industries événementielle et touristique. Voilà l'occasion idéale de passer du bon temps en compagnie de ses proches tout en profitant des attraits touristiques de l'Outaouais et de l'accueil chaleureux de ses habitants! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme le Bal de neige - Domaine des flocons bonifient l'offre touristique de la région et favorisent son rayonnement. C'est avec fierté que notre gouvernement y apporte son soutien. Lors de cette édition, la fête hivernale propose les traditionnelles glissades sur chambre à air et des sculptures sur glace, au grand plaisir de tous. Bravo aux responsables, qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin de garder cet événement d'importance bien vivant! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Le Bal de neige - Domaine des flocons fait désormais partie des rendez-vous incontournables de l'hiver en Outaouais. Je suis ravie de l'appui de notre gouvernement, et j'invite la population de tous âges à participer aux nombreuses activités afin d'apprécier l'étendue du charme de la saison hivernale. Voilà une excellente occasion de sortir en famille ou entre amis dans un contexte récréotouristique unique en son genre! »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

