LyondellBasell progresse rapidement vers sa cible mondiale en matière d'électricité renouvelable pour 2030





ROTTERDAM, Pays-Bas et HOUSTON, le 2 févr. 2023 /CNW/ - LyondellBasell a annoncé aujourd'hui avoir signé les deux premiers accords d'achat d'énergie renouvelable en Europe et deux autres accords d'achat d'énergie aux États-Unis. Les contrats supplémentaires combinés représentent une capacité totale d'environ 560 mégawatts (MW) d'énergie renouvelable. LyondellBasell a maintenant signé huit accords d'achat d'énergie et atteint plus de la moitié de sa cible de 2030, qui consiste à obtenir au moins 50 % de l'électricité mondiale à partir de sources renouvelables. Ces contrats généreront plus de 2,6 millions de mégawattheures (MWh) d'électricité renouvelable par année et réduiront les émissions de portée 2 de LyondellBasell de près d'un million de tonnes métriques d'émissions de carbone, ce qui équivaut aux émissions associées à la consommation annuelle d'électricité de plus de 370 000 maisons.

« La décarbonisation de l'approvisionnement en électricité par l'achat d'électricité renouvelable est essentielle pour atteindre les cibles de carboneutralité de gaz à effet de serre de 2030 et de 2050 de LyondelBasell, a déclaré Willemien Terpstra, vice-président, Décarbonisation de LyondellBasell. Ces contrats d'énergie renouvelable couvrent près du tiers de notre consommation d'électricité de référence de 2020. Cela démontre des progrès concrets vers notre objectif global de réduire nos émissions de portée 1 et 2 de 42 % d'ici 2030, par rapport à la base de référence de 2020 ».

Accords d'achat d'énergie virtuels pour des projets d'énergie éolienne en Europe du Nord

LyondellBasell a signé un accord d'achat d'énergie concernant plusieurs projets dans les pays du nord de l'Europe, dont les opérations devraient débuter au premier trimestre de 2026. Ces projets représentent une capacité d'énergie renouvelable d'environ 230 MW pour le compte de LyondelBasell.

Accords d'achat d'énergie concernant le projet d'énergie solaire à Tarragona

Le projet d'énergie solaire de Tarragone est le premier projet physique découlant d'un accord d'achat d'énergie situé sur un site de production de LyondellBasell, en Espagne. Ce projet devrait commencer ses activités au cours du troisième trimestre de 2023 avec une capacité d'environ 5 MW d'énergie renouvelable. Cette électricité aidera à réduire de 17 % les émissions locales de portée 2 dans la production de composés de polypropylène utilisés dans les applications automobiles.

Accords d'achat d'énergie virtuels pour des projets d'énergie solaire en Amérique du Nord

LyondellBasell a signé deux autres accords d'achat d'énergie aux États-Unis. Ces projets sont situés au Texas et ont une capacité d'énergie renouvelable d'environ 320 MW pour le compte de LyondelBasell.

Pour en savoir plus sur les objectifs en matière de développement durable de l'entreprise, cliquez ici.

À propos de LyondellBasell

En tant que chef de file de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sécuritaire, la mieux exploitée et la plus valorisée de notre industrie. Les produits, les matériaux et les technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de soins de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondeldellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion et fait progresser le bien, en mettant l'accent sur notre planète, les collectivités où nous menons nos activités et notre future main-d'oeuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de calibre mondial et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de relever les défis mondiaux des déchets plastiques et de la décarbonisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.LyondellBasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Les énoncés de ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prévisionnels reposent sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell, que l'on suppose raisonnables au moment où elles sont émises et qui sont subordonnées à des incertitudes et à des risques importants. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs comprenant, sans toutefois s'y limiter, la disponibilité, le coût et la volatilité des prix des services publics; notre capacité d'atteindre nos objectifs de durabilité, y compris notre capacité de réduire nos émissions et d'atteindre l'objectif de carboneutralité dans les délais fixés dans nos objectifs; notre capacité de nous procurer de l'énergie à partir de sources renouvelables et d'atteindre nos objectifs en matière d'énergie renouvelable et à faibles émissions de carbone; et la réussite de la construction et de l'exploitation des projets décrits dans le présent communiqué. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent dans la section « Facteurs de risques » établie sur notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui se trouve sur www.LyondellBasell.com à la page Relations avec les investisseurs, ainsi que sur le site internet de la Securities and Exchange Commission à www.sec.gov. Rien ne garantit que les actions, les événements ou les résultats décrits dans les déclarations prospectives se produiront, ni, le cas échéant, les répercussions qu'ils auront sur nos résultats d'exploitation ou notre situation financière. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et sont basées sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où les déclarations sont faites. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige.

