L'Organisation de coopération numérique (DCO) tient sa deuxième assemblée générale à Riyad





RIYAD, Arabie saoudite, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération numérique (DCO) tiendra sa deuxième assemblée générale à Riyad, en Arabie saoudite, le 5 février. Les États membres de la DCO se réuniront pour discuter des orientations stratégiques et des initiatives visant à favoriser la prospérité numérique de toutes les nations. Les ministres représentant les 13 États membres de la DCO, ainsi que des délégations de haut niveau d'observateurs de la DCO et des représentants de pays invités et d'organisations internationales, se réuniront lors de cette assemblée générale pour discuter de l'état de l'économie numérique et des défis auxquels sont confrontées toutes les nations pour parvenir à une croissance et un développement numériques mondiaux équitables.

Cette deuxième assemblée générale sera la toute première réunion en personne des États membres de la DCO, ce qui marquera deux années de progrès pour l'organisation internationale qui a été fondée pour contribuer à la prospérité et à la croissance sociales en unifiant les efforts visant à faire progresser et à promouvoir l'intérêt pour l'économie numérique.

Deemah AlYahya, secrétaire général de la DCO, a déclaré : « Les technologies numériques ont le potentiel immense de transformer les économies et de donner aux groupes, y compris les femmes et les entrepreneurs, de nouvelles opportunités, d'autant plus que 70% de la nouvelle valeur créée dans l'économie mondiale au cours de la prochaine décennie sera basée sur des plateformes numériques. Il est donc d'une importance cruciale que toutes les nations aient la même capacité à tirer parti de la puissance de la numérisation pour atteindre leurs objectifs. La DCO a été créée pour accélérer la transformation numérique par la collaboration et le partage des connaissances entre toutes les parties prenantes afin de donner aux nations les moyens d'élaborer des stratégies et des programmes pour conduire leur propre développement numérique et participer de manière égale à l'économie numérique mondiale. »

Axée sur l'autonomisation des jeunes, des femmes et des entrepreneurs, sur l'exploitation du pouvoir d'accélération de l'économie numérique et sur le bond en avant avec l'innovation, la DCO est une organisation multilatérale mondiale, fondée en novembre 2020 et dont le siège est à Riyad, qui vise à permettre la prospérité numérique pour tous en accélérant la croissance inclusive de l'économie numérique. Treize États membres ont rejoint la DCO à ce jour : Bahreïn, Chypre, Djibouti, la Gambie, le Ghana, la Jordanie, le Koweït, le Pakistan, Oman, le Nigeria, le Rwanda, le Maroc et l'Arabie saoudite, ainsi que le secteur privé, le monde universitaire et les membres observateurs des ONG.

Des informations en temps réel sur le déroulement de l'assemblée générale et sur certaines sessions en direct sont disponibles sur le compte Twitter de la DCO ( @DCOrg ).

