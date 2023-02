Connor McDavid poursuit sa lancée avec CCM Hockey





Prolongation officielle du contrat consolidant leur partenariat

SUNRISE, FL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - CCM Hockey, leader dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipement de hockey, est heureux d'annoncer une prolongation de contrat avec Connor McDavid, à partir de la saison 2022-2023.

Connor McDavid est un ambassadeur de la marque CCM depuis 2012, avant même ses débuts dans la LNH en 2015. CCM est ravi de poursuivre son partenariat avec l'un des joueurs les plus talentueux du hockey.

Selon les termes de ce nouveau partenariat, le joueur de centre des Oilers d'Edmonton continuera à porter l'équipement CCM, tout en faisant la promotion de la nouvelle ligne de sous-vétements de hockey de CCM. De plus, CCM fera un don au programme Colby's Kids des Oilers d'Edmonton, qui offre aux jeunes la possibilité d'apprendre et de jouer au hockey, et que Connor McDavid soutient avec conviction.

«?Nous sommes fébriles et fiers de prolonger notre partenariat avec Connor McDavid, l'un des joueurs les plus talentueux et les plus accomplis de la LNH. Les aptitudes de Connor font de lui un véritable atout pour notre équipe, mais surtout, nous sommes honorés de le compter parmi les membres de la famille CCM et de souligner son dévouement pour le sport. Chez CCM, nous sommes engagés dans la diversité, l'égalité et l'inclusion. Nous accompagnerons Connor dans son parcours alors qu'il continue d'exceller tant sur la glace qu'en dehors. Nous travaillerons ensemble pour avoir un impact positif dans le milieu du hockey et pour faciliter l'accès à ce sport au plus grand nombre de joueurs possible?», a déclaré Marrouane Nabih, PDG de CCM Hockey.

L'annonce officielle aura lieu aujourd'hui, au Hilton Fort Lauderdale Beach Resort, dans le cadre de la fin de semaine du Match des Étoiles. L'événement sera animé par Jennifer Botterill de Sportsnet.

Redéfinir le hockey

CCM Hockey est très fier de tout ce que Connor McDavid a accompli avec CCM au cours de la dernière décennie. Son talent et son éthique de travail lui ont valu de nombreux records et reconnaissances, notamment :

Il a atteint la barre des 500 passes en carrière et s'approche des 800 points en carrière cette saison.

Le Florida All Star Weekend sera son sixième Match des Étoiles consécutif.

sera son sixième consécutif. Deux trophées Hart (joueur le plus utile de la LNH).

Trois prix Lindsay (joueur le plus remarquable de la LNH selon le vote des membres de l'AJLNH).

Quatre trophées Art Ross (meilleur pointeur de la LNH).

«?Je suis très heureux de poursuivre mon partenariat avec l'équipe CCM. Elle m'a soutenu depuis le début de ma carrière dans la LNH et même depuis la OHL. CCM a toujours été un choix naturel pour moi et je suis totalement en confiance lorsque j'utilise leurs produits?», a déclaré Connor McDavid, capitaine des Oilers d'Edmonton. J'admire l'innovation constante de CCM avec les bâtons, les patins et l'équipement. J'ai hâte de poursuivre ma contribution au développement de produits uniques avec la prolongation de ce partenariat.?»

«?Je suis également très heureux de redonner à la communauté. En soutenant des organismes comme Colby's Kids, CCM et moi souhaitons inspirer la prochaine génération de joueurs et susciter un engagement continu pour notre sport favori, afin de le faire progresser?», a ajouté McDavid.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes Auston Matthews, Connor McDavid, Matt Dumba, Sidney Crosby, à des joueuses importantes telles que Kendall Coyne-Schofield et Sarah Nurse, et aux gardiens les plus performants tels que Jakob Markstrom, Thatcher Demko et Philip Grubauer. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ccmhockey.com.

