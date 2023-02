MORGANTI & CO. ÉMETTRE AUXLY CANNABIS GROUP, INC. ACTION COLLECTIVE DES ACTIONNAIRES AVIS D'ATTESTATION





Morganti & Co., P.C.:

Le présent avis est adressé à :

Toutes les personnes qui ont acquis des valeurs mobilières d'Auxly entre le 12 novembre 2018 et le 6 février 2019 et qui ont conservé une partie ou la totalité de ces valeurs après le 6 février 2019, à l'exception des personnes exclues.

Le 18 janvier 2023, l'honorable juge Morgan de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a attesté l'action Relvas c. Auxly Cannabis Group, Inc., dossier numéro CV-13-00617136-00CP («?l'action collective?») à titre d'action collective contre Auxly Cannabis Group, Inc., et a nommé Daniel Relvas à titre de représentant des demandeurs. La Cour n'a pas statué sur le fond du litige (à savoir que le défendeur aurait fait de fausses déclarations dans son rapport de gestion et dans les états financiers correspondant pour les trois mois et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2018, le 12 novembre 2018, qui n'ont pas été corrigées publiquement jusqu'à la diffusion d'un communiqué de presse le 7 février 2019). Le défendeur nie les allégations.

VOUS AVEZ DEUX OPTIONS :

1. Ne rien faire et demeurer dans l'action collective :

Les membres du groupe sont automatiquement inclus dans l'action une fois qu'elle est attestée, sauf s'ils se retirent de l'action. Pour le moment, vous n'avez rien à faire pour rester inclus dans l'action collective. Si un règlement, un recouvrement ou des prestations sont obtenus pour le groupe et approuvés par la Cour, vous recevrez des instructions pour savoir comment réclamer la partie à laquelle vous avez droit. Vous serez légalement lié par toutes les ordonnances et tous les jugements de la Cour et vous ne pourrez pas poursuivre le défendeur directement relativement aux réclamations juridiques présentées dans ce dossier. Vous n'aurez aucuns frais à payer si l'action collective s'avère infructueuse.

2. Vous retirer de l'action collective :

Tous les membres du groupe seront liés par les ordonnances et les jugements de la Cour et par tout règlement conclu, à moins qu'ils ne choisissent de se retirer de l'action. Si vous voulez intenter votre propre action ou si vous ne souhaitez pas être lié par l'issue de l'action collective, vous devez alors vous retirer de celle-ci avant l'expiration des délais de prescription.

Si vous souhaitez vous retirer de l'action collective, vous devez remplir un formulaire de retrait (accessible sur le site www.morgantico.com) et l'envoyer AVANT LE 31 MARS 2023 À 17 h (HNE) par courriel à l'adresse [email protected] ou par courrier postal ou service de messagerie à l'adresse suivante :

Morganti & Co., P.C.,

a/s Auxly Cannabis Group Inc. Action collective

330 Bay Street, bureau 1302,

Toronto, ON, M5H 2S8

Vous pouvez consulter l'avis détaillé, fournissant davantage d'information sur l'attestation et sur votre droit de vous retirer de l'action, sur le site http://www.morgantico.com.

La publication de cet avis a été autorisée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Les questions concernant le présent avis ne doivent PAS être adressées à la Cour.

