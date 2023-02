Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada annonce du soutien aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise à l'Île-du-Prince-Édouard





CHARLOTTETOWN, PE, le 2 févr. 2023 /CNW/ - On invite les membres des médias à se joindre à Jenna Sudds, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Marci Ien, pour une annonce portant sur les lignes d'aide téléphoniques en cas de crise, à Île-du-Prince-Édouard.



Date : Le 3 février 2023







Heure : 14 h HA







Lieu : Charlottetown Library Learning Centre

Édifice Dominion

97, rue Queen

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)







