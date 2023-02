Veritas Capital achève l'acquisition de Wood Mackenzie





Veritas Capital (« Veritas »), investisseur de premier plan à l'intersection de la technologie et du secteur public, a annoncé aujourd'hui qu'une filiale de Veritas avait achevé le rachat de Wood Mackenzie à Verisk (Nasdaq : VRSK).

Wood Mackenzie est un leader mondial reconnu qui fournit des données de qualité, des analyses et des informations utilisées pour alimenter l'industrie de l'énergie, des énergies renouvelables et des ressources naturelles depuis près de 50 ans. La plateforme Wood Mackenzie Lens© permet d'effectuer des analyses et d'obtenir des informations de premier ordre afin d'orienter la prise de décision critique pour les clients de longue date de l'entreprise qui opèrent à la pointe du secteur de l'énergie, en évolution rapide. Wood Mackenzie opère au coeur des tendances actuelles de l'industrie de l'énergie en fournissant à ses clients des données et des analyses énergétiques de pointe dans le but audacieux de transformer la façon dont la planète est alimentée en énergie. La société rachetée sera dirigée par Mark Brinin, qui a été promu du poste de coprésident au poste de PDG. Joe Levesque a été nommé président et chef des opérations.

Mark Brinin, PDG de Wood Mackenzie, déclaré : « Nous sommes ravis d'ouvrir le prochain chapitre de Wood Mackenzie en partenariat avec Veritas. Revenir à nos racines en tant qu'entreprise indépendante et nous associer à une entreprise réputée telle que Veritas nous place dans un groupe de pairs unique et enviable. Nous avons trouvé en Veritas un partenaire stratégique qui nous permettra de réaliser une plus grande valeur pour nos clients, à la fois sur les marchés matures que nous avons couverts au cours des cinquante dernières années et dans le secteur évolutif de l'énergie et des énergies renouvelables, qui est actuellement le moteur de la transition énergétique mondiale. »

Veritas apporte à Wood Mackenzie des connaissances approfondies du secteur et une expertise opérationnelle. En tant qu'investisseur de premier plan dans les entreprises technologiques et basées sur les technologies qui fournissent des produits, des logiciels et des services essentiels aux clients publics et privés du monde entier, Veritas aidera Wood Mackenzie à maintenir son rôle essentiel dans l'accélération de la transition mondiale vers un avenir plus durable.

« Nous sommes ravis d'accueillir Wood Mackenzie dans le portefeuille de Veritas et de travailler avec l'équipe à mener sa prochaine phase de croissance », affirme Ramzi Musallam, PDG et associé gérant de Veritas. « Fort de ses décennies de leadership et d'innovation dans l'industrie de l'énergie, Wood Mackenzie est bien placé pour élargir et améliorer les connaissances essentielles fournies à sa clientèle croissante sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie et des énergies renouvelables. »

Morgan Stanley a agi en qualité de conseil financier et Davis Polk & Wardwell LLP en qualité de conseil juridique auprès de Verisk dans le cadre de la transaction. Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi en qualité de conseil juridique de Veritas.

À propos de Veritas Capital

Veritas est un investisseur technologique de longue date qui gère plus de 40 milliards de dollars d'actifs et se concentre sur les entreprises opérant à l'intersection de la technologie et du secteur public. L'entreprise investit dans des entreprises qui fournissent des produits, des logiciels et des services essentiels, principalement des solutions technologiques et basées sur les technologies, aux clients publics et privés du monde entier. Veritas cherche à créer de la valeur en transformant stratégiquement les entreprises dans lesquelles elle investit par des moyens organiques et inorganiques.

L'entreprise exploite la technologie pour avoir un impact positif dans des domaines d'une importance vitale, tels que la santé, l'éducation et la sécurité nationale. Veritas est fière de gérer les actifs nationaux, d'améliorer la qualité des soins de santé tout en réduisant les coûts, de faire progresser notre système éducatif et de protéger notre pays et nos alliés. Pour plus d'informations, consultez www.veritascapital.com.

À propos de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie est une source fiable de renseignements commerciaux pour le secteur mondial des ressources naturelles. Nous permettons aux clients de prendre de meilleures décisions stratégiques en leur fournissant des analyses objectives et des conseils sur les actifs, les entreprises et les marchés. Pour plus d'informations, consultez : www.woodmac.com ou suivez-nous sur Twitter @WoodMackenzie.

WOOD MACKENZIE est une marque de Wood Mackenzie Limited et est en cours de dépôt dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays du monde.

