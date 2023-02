PGE à Davos : la première centrale nucléaire commerciale de Pologne pourrait être opérationnelle d'ici 2036





DAVOS, Suisse, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Des représentants de PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., de ZE PAK et de la société sud-coréenne KHNP, à savoir toutes les entités impliquées dans le projet de centrale nucléaire de P?tnów, se sont réunis à la Maison de la Pologne à Davos, en Suisse. Les représentants des plus hautes autorités de l'État polonais, le président Andrzej Duda et le vice-premier ministre, ministre des Biens de l'État Jacek Sasin, ont participé activement à la définition des étapes ultérieures de cet investissement révolutionnaire.

« La diversification des sources d'énergie est l'une de nos priorités et nous y avons travaillé très activement au cours des dernières années. Le résultat final de ce processus sera un système électrique basé, entre autres sources, sur des centrales nucléaires modernes et sûres. Cette solution permettra à la Pologne d'atteindre la pleine souveraineté et de garantir l'accès à une source d'énergie stable qui répond aux besoins de notre économie en développement dynamique », a déclaré le président Andrzej Duda.

Les autres participants au panel étaient Jacek Sasin, vice-premier ministre, Wojciech Dabrowski, président de PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Ahn Dukgeun, ministre du commerce de Corée du Sud, Maciej Stec de ZE PAK et Whang Joo-ho du groupe coréen KHNP. Ces entreprises prévoient de construire ensemble la première centrale nucléaire commerciale de Pologne.

« L'énergie nucléaire, perçue comme un outil permettant de consolider la sécurité de notre pays et de renforcer son potentiel économique, est l'un des principaux sujets abordés dans le pavillon polonais à Davos cette année. Il convient de rappeler qu'au cours des dernières années, la Pologne a réalisé de nombreux efforts pour augmenter la part des sources à émissions faibles ou nulles dans son bouquet énergétique. Cependant, sans l'énergie nucléaire, nous ne serons pas en mesure de répondre à la demande croissante », a souligné Wojciech D?browski, président du conseil d'administration de PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

La date exacte de l'achèvement de l'investissement de P?tnów n'a pas encore été fixée, mais la détermination de toutes les parties impliquées dans le projet et le potentiel de leur bagage d'expertise nous permettent de donner un délai officieux (10 à 13 ans) très plausible.

Wojciech D?browski a fait remarquer que grâce à l'énergie nucléaire, qui est exempte de droits d'émission de dioxyde de carbone, l'économie polonaise deviendrait compétitive par rapport aux autres économies mondiales et européennes, et que cette transformation serait le moteur de son développement.

