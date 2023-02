La plateforme d'hyper-scaling Kubeark lève 2,8 millions de dollars en financement de pré-amorçage pour aider les logiciels SaaS à se développer et permettre l'adoption du cloud





Kubeark, une plateforme ouverte, indépendante de l'infrastructure, qui s'est donné pour mission d'aider les entreprises à résoudre leurs problèmes de scalabilité, de livraison et de gestion du cycle de vie, a levé 2,8 millions de dollars lors d'un tour de financement de pré-amorçage. Le tour d'investissement a été mené par Credo Ventures, avec la participation de Seedcamp, LAUNCHub Ventures, 500 Emerging Europe, et d'autres participants.

« Le cloud computing continue d'être une tendance technologique importante, et de plus en plus d'entreprises deviennent « cloud native ». Dans ce processus, un défi majeur persistant auquel elles sont confrontées est de rendre les applications plus scalables et plus faciles à déployer. Nous pensons que Kubeark y répond en gommant la complexité et en permettant à l'utilisateur de définir des règles commerciales qui mènent vers le processus de déploiement », a déclaré Ondrej Bartos, cofondateur et associé général de Credo Ventures.

La pandémie a obligé les CIO, les CFO et les CTO à mettre en oeuvre des stratégies flexibles en matière de cloud computing et a contraint les entreprises du monde entier à rechercher des outils leur permettant d'avoir en main leurs charges de travail et la gestion de leurs données critiques ». Actuellement, les éditeurs de logiciels ont du mal à gérer leur infrastructure de cloud hybride et la transformation à grande échelle de leurs produits pour passer du sur site au cloud. Kubeark les aide à atteindre l'excellence opérationnelle quel que soit l'endroit où se trouve leur infrastructure : sur site, sur un cloud public ou privé », a déclaré Bogdan Nedelcov, CEO et cofondateur de Kubeark. « Notre plateforme ouvre une nouvelle ère dans laquelle les produits logiciels sont livrés comme de véritables produits SaaS, ce qui permet aux éditeurs d'accélérer le délai de valorisation, d'hyperscaler leur distribution, et de « SaaSifier » instantanément n'importe quel logiciel », a-t-il ajouté.

Cette plateforme ouverte et agnostique vis-à-vis de l'infrastructure, simplifie et innove la manière dont les entreprises développent leurs modèles économiques. Avec Kubeark, les éditeurs de logiciels peuvent supprimer la complexité du cycle de vie du développement de leurs applications en déployant, en gérant et en scalant sans effort les applications sur tout type d'infrastructure, du cloud privé ou public aux installations sur site, dans des systèmes ouverts et fermés.

L'équipe fondatrice, composée de six personnes, est constitué du CEO, Bogdan Nedelcov, du CTO, Teofil Harapcea, du VP de l'ingénierie, Adrian Tudoran, du VP de la réussite client, George Dumitrascu, du VP des produits, Bogdan Dumitru et de Mihai Faur (membre du conseil d'administration). Basée à New York, Kubeark a des bureaux à Bucarest, en Roumanie, et comprend une équipe de 20 personnes.

« Nous sommes très heureux de soutenir Kubeark, une entreprise fondée par une équipe incroyablement expérimentée ancrée chez UiPath, soutenue par Seedcamp. Leur solution holistique et polyvalente promet d'augmenter la scalabilité de manière efficace et sécurisée. », a déclaré Reshma Sohoni, associée directrice de Seedcamp.

« Presque toutes les entreprises SaaS s'efforcent de déployer et de gérer différentes infrastructures pour leurs clients, soit en adoptant une approche de type « do-it-yourself », soit en favorisant une approche universelle, en laissant des milliards de dollars sur la table, » a déclaré Enis Hulli, un associé général de 500 Emerging Europe. « Nous avons été tout de suite impressionné par l'équipe de Kubeark et nous pensons qu'elle occupe une position unique pour nouer la logique commerciale autour d'une offre de Kubernetes en tant que service, en exploitant un espace émergent et un marché non desservi pouvant créer des billions de dollars de valeur pour ses clients ».

Cet investissement permettra à Kubeark d'accélérer le développement de sa plateforme et de mettre en place un solide réseau de partenaires mondiaux afin de faire progresser et élargir l'adoption de sa technologie.

À propos de Kubeark

Kubeark est une plateforme ouverte, agnostique vis-à-vis de l'infrastructure, conçue pour scaler tout produit logiciel, qui intègre le déploiement et la gestion dans les processus métiers. Grâce à Kubeark, les éditeurs de logiciels peuvent simplifier le cycle de développement de leurs applications en déployant, en gérant et en scalant sans effort leurs applications sur tout type d'infrastructure, qu'il s'agisse d'un cloud privé ou public ou d'une installation sur site, pour des systèmes ouverts ou fermés.

