Le Dr Abdulla Al Mandous nommé candidat officiel des EAU à la présidence de l'OMM





Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale aux Émirats arabes unis (MoFAIC) a nommé Son Excellence le Dr Abdulla Al Mandous, Directeur général du Centre national de météorologie (NCM), comme candidat officiel des Émirats arabes unis à la présidence de l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Le Dr Al Mandous est actuellement le Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l'OMM et président de l'Association régionale II de l'OMM (en Asie).

Jouissant de plus de 30 ans d'expérience en météorologie et en science du climat, le Dr Al Mandous est bien connu au sein de la communauté météorologique et climatique mondiale, et a été nommé en avril 2021 par l'OMM en tant que membre de son équipe d'experts spécialisés en la modification des conditions météorologiques.

Le Dr Abdulla Al Mandous a déclaré : « L'annonce officielle des Émirats arabes unis en faveur de ma candidature à la présidence de l'OMM réaffirme l'importance que le pays attache à la météorologie, au temps, au climat et aux problèmes liés à l'eau et à l'environnement. C'est une priorité absolue pour les Émirats arabes unis de s'assurer que l'OMM met en commun son expertise et son capital humain avec d'autres organisations nationales et mondiales pour accélérer le développement de systèmes d'alerte précoce complets afin de protéger des vies contre les impacts des catastrophes naturelles. »

Shaima Mohammed Al Ali, Directrice des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale aux Émirats arabes unis, a souligné: « À une époque où le monde est confronté à de multiples défis en raison du changement climatique et dans le cadre de la prochaine présidence des Émirats arabes unis de la COP 28 qui se déroulera en novembre prochain 2023, la candidature du Dr Abdulla Al Mandous pour la présidence de l'OMM s'avère une décision opportune prise par les Émirats arabes unis, compte tenu de son expérience dans la direction de plusieurs entités météorologiques nationales, régionales et internationales. Le Dr. Mandous est le candidat parfait pour diriger l'OMM vers l'avenir afin de s'assurer que l'organisation continue de jouer un rôle vital dans le soutien au développement durable des nations du monde entier. »

En tant que représentant officiel des Émirats arabes unis pour la présidence de l'OMM, le Dr Al Mandous cherchera à prendre une action rapide coordonnée au niveau international pour répondre à l'appel du Secrétaire général de l'ONU visant à garantir que « toute personne sur Terre soit protégée par des systèmes d'alerte précoce au cours des cinq prochaines années ». Son approche composée de cinq piliers se concentre sur le soutien du rôle des présidents et des représentants permanents des associations régionales, la transformation des « alertes précoces pour tous » en une réalité, le développement des recherches sur le climat à l'aide de modèles informatiques à haute résolution, la reconnaissance de l'OMM par Global Society et la prise de mesures proactives concernant les Recherches sur la sécurité de l'eau et les énergies renouvelables.

*Source: AETOSWire

