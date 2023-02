Bacardi plante un arbre pour chaque employé pour célébrer son 161e anniversaire en faisant un cadeau à la planète





L'entreprise familiale Bacardi Limited célèbre son 161e anniversaire en faisant un cadeau à la planète et à sa population. La plus importante société non cotée de spiritueux au monde a choisi de planter un arbre pour chaque employé dans le but de soutenir la biodiversité, aider les communautés locales et capter un total de 2,5 millions de kg de CO 2 pendant toute la durée de vie de ces arbres.

Cette semaine, chaque employé de la société va recevoir une bouteille édition spéciale de BACARDÍ® Carta Blanca, dont le QR code leur permet de planter leur propre arbre puis de suivre ses progrès et son impact positif via une plateforme en ligne.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Bacardi pour devenir la société internationale de spiritueux la plus responsable au monde. Grâce à son programme complet d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) - Good Spirited - la société prend des mesures audacieuses pour aider les communautés à se rétablir, revitaliser les écosystèmes naturels et révolutionner la façon dont elle mène ses activités.

"En tant que société familiale, bien faire les choses est un principe qui est inscrit dans notre ADN. Chez Bacardi nous partageons tous la même passion: prendre soin de l'environnement," a déclaré Mahesh Madhavan, PDG de Bacardi Limited. "En créant nos forêts Bacardi, nous pouvons être fiers de garantir notre propre impact positif et de nous inscrire dans la longue tradition de notre entreprise pour les 161 prochaines années et au delà," a-t-il ajouté.

Les arbres seront plantés en Inde, au Népal, en Indonésie, en Equateur et à Madagascar. Onze espèces distinctes seront soigneusement sélectionnées afin d'optimiser les bénéfices susceptibles d'être apportés à chaque lieu et à chaque communauté.

Les lieux de plantation représentent des zones dans lesquelles Bacardi fait pousser certaines des plantes et des ingrédients bruts utilisés pour élaborer son portefeuille de boissons de qualité supérieure comprenant le rhum BACARDÍ, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le vermouth MARTINI® et le le whisky écossais blended DEWAR'S®.

"Nous portons une attention particulière aux agriculteurs qui cultivent nos magnifiques ingrédients et sommes particulièrement fiers de l'étroite relation que nous tissons depuis des décennies avec ces communautés", affirme Dave Ingram, directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Bacardi Limited. "Planter ces arbres devant leur porte est une façon d'illustrer notre gratitude alors que nous investissons dans leur avenir et dans la protection de l'environnement pour les générations futures," a-t-il poursuivi.

Pour marquer son 161e anniversaire, Bacardi plantera également 161 cocotiers à Puerto Rico, berceau de la plus importante distillerie de rhum de qualité supérieure dans laquelle est fabriqué le rhum BACARDÍ. Les arbres contribueront à régénérer et protéger une plage située près de la distillerie, zone gravement endommagée ces dernières années en raison des ouragans.

Cette initiative rend également hommage au cocotier mythique de l'entreprise, 'El Coco'. Planté devant la première distillerie BACARDÍ à Cuba, El Coco est devenu le symbole de la force et de la résilience de la société Bacaradi après avoir résisté à l'incendie de la distillerie, à cinq tremblements de terre et à d'inombrables ouragans.

Aux Bermudes - siège mondial de Bacardi - la société plantera 100 plants de cèdre dans l'une des réserves naturelles de l'île. Arbre symbolique et grandement apprécié aux Bermudes, le cèdre soutient la biodiversité en offrant un site de nidification essentiel pour des oiseaux tels le merle bleu natif.

Le 4 février 2023, Bacardi célèbre les 161 années depuis la fondation de la société à Santiago de Cuba par Don Facundo Bacardí Massó. Entreprise familiale depuis sept générations, Bacardi a évolué d'une marque de rhum unique à un portefeuille de marques de spiritueux globale et iconique.

Pour en savoir plus à propos de Bacardi et de ses engagements ESG, y compris son alignement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, veuillez consulter www.bacardilimited.com/good-spirited.

Notes aux rédacteurs

Cette bouteille édition limitée de BACARDÍ Carta Blanca est disponible uniquement pour les employés de Bacardi. Elle n'est pas en vente pour les consommateurs.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 161 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 8.000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Veuillez visiter www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

