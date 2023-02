Mesure d'aide pour la décarbonisation du secteur industriel québécois - Québec octroie prèsde 8 M$ à Rio Tinto pour innover en matière de réduction des émissions de GES





VILLE DE SAGUENAY, QC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, sont heureux d'annoncer, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, qu'une aide financière de 7,8 millions de dollars est accordée à Rio Tinto pour la réalisation de projets ou d'études visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'entreprise.

Allouée dans le cadre de la Mesure d'aide pour la décarbonisation du secteur industriel québécois (MADI), l'aide financière lui permettra d'analyser le potentiel technique et économique de mesures d'atténuation des émissions de GES, de mettre en oeuvre des projets ou d'expérimenter des innovations technologiques présentant un potentiel élevé de réduction des émissions de GES.

La MADI est une mesure incitative et transitoire qui a pour objectif de soutenir financièrement 54 entreprises industrielles des secteurs de la fabrication et de l'extraction minière assujetties au Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) afin qu'elles mettent à l'essai ou entreprennent, à court et à moyen termes, des initiatives de réduction des émissions de GES liées à leurs activités.

Le secteur industriel est responsable, à lui seul, de près de 30 % des émissions de GES du Québec. La MADI s'inscrit dans une série d'actions gouvernementales découlant du plan de mise en oeuvre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui visent à accélérer la transition climatique et la décarbonisation du secteur industriel québécois, tout en maintenant sa compétitivité. La MADI est dotée d'un budget total de 48 millions de dollars. Les entreprises visées peuvent se prévaloir de cette aide financière d'ici 2026.

« Le gouvernement du Québec est fermement engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Nous avons l'ambition de décarboniser notre économie, tout en nous assurant qu'elle demeure compétitive. Nos grandes entreprises, particulièrement celles soumises à la réglementation du marché du carbone, ont donc un rôle capital à jouer dans l'atteinte de nos objectifs climatiques. Mais nous savons que réduire les émissions de GES peut s'avérer complexe pour une entreprise. C'est pourquoi notre gouvernement met en place des initiatives pour accompagner étroitement le secteur industriel et l'inciter à passer à l'action. C'est en accompagnant nos entreprises que nous réussirons à accélérer la transition climatique du Québec. Je suis heureux de l'engagement de Rio Tinto, qui contribuera à l'essor d'une économie québécoise plus verte, plus résiliente et plus prospère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Depuis maintenant presque cinq ans, je suis en communication avec les gens de Rio Tinto, car cette entreprise contribue activement à la vitalité économique régionale, notamment en offrant des emplois de qualité à plusieurs citoyennes et citoyens. Pour moi, il est primordial que nous proposions des pistes de solution afin que l'entreprise améliore ses pratiques et réduise ses émissions de GES. C'est une excellente annonce pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et c'est aussi un grand pas en avant pour Rio Tinto! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Aujourd'hui, l'environnement et le développement économique sont interreliés et indissociables, et c'est ce que cette annonce vient confirmer. Accompagner nos industries comme Rio Tinto sera gagnant pour le futur économique et environnemental de Jonquière et de la région, j'en suis persuadé. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

La subvention octroyée à Rio Tinto provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques et s'inscrit dans l'action 1.4.1.2 du plan de mise en oeuvre 2022-2027 du PEV 2030 pour les exercices financiers de 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.

2025-2026. La MADI vise à offrir un soutien financier pour différents projets de réduction des émissions de GES permettant aux entreprises d'amorcer leur transformation avant que les nouvelles règles sur les allocations gratuites pour la période 2024-2030 n'entrent en vigueur. En effet, à compter de 2024, le niveau d'allocation gratuite d'unités d'émission pour les entreprises assujetties au RSPEDE diminuera plus rapidement.

Le budget disponible dans le cadre de la MADI est réparti entre les entreprises industrielles des secteurs de la fabrication et de l'extraction minière assujetties au RSPEDE en 2020. Le montant de l'aide financière octroyée aux entreprises est déterminé sur la base de leurs efforts de réduction des émissions de GES escomptés pour les années 2020 à 2023.

Les entreprises admissibles à la MADI doivent faire leur demande d'aide financière au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Elles sont responsables de mettre en place leurs projets de réduction des émissions de GES. Chaque projet déposé fera l'objet d'une approbation spécifique et devra répondre aux critères imposés par le gouvernement.

Rappelons que le Québec a pour objectif de réduire ses émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et qu'il vise la carboneutralité en 2050.

Pour en savoir davantage sur la MADI.

Pour de l'information sur le PEV 2030.

