George Weston limitée annonce la date de publication des résultats de son quatrième trimestre

TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - George Weston Limitée (TSX : WN) annoncera les résultats de son quatrième trimestre de 2022 le 1er mars 2023 à 7 h (HE).

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des propriétés commerciales et résidentielles, de grande qualité partout au Canada.

