InterVest consolide sa plateforme de financement spécialisé en recrutant des cadres supérieurs





NEW YORK, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- InterVest Capital Partners (« InterVest »), un gestionnaire d'investissement de premier plan dans le secteur des financements structurés, a annoncé l'expansion de sa plateforme de financement spécialisé avec le recrutement de cadres supérieurs chevronnés. Les nouveaux membres de l'équipe se concentreront sur l'émission directe dans le domaine du crédit à la consommation, y compris la fourniture de capitaux aux organismes prêteurs, les achats de portefeuille, le capital structuré et la dette structurée.

L'équipe de professionnels chevronnés, dirigée par Ari Rosenberg, rejoint InterVest après avoir travaillé chez Sherman Capital Markets et, auparavant, chez Citigroup Global Markets, où elle était responsable du financement et de la négociation des biens de consommation non hypothécaires, notamment les voitures, les cartes de crédit et les prêts à remboursements échelonnés.

« Notre portefeuille diversifié de plateformes de financement spécialisé a connu une croissance significative et s'est élargi pour inclure plusieurs entreprises de financement à la consommation de premier plan. Nous sommes ravis de renforcer les capacités d'InterVest en matière d'émission directe, de souscription ferme, de gestion d'actifs et de services de vente et d'après-vente dans le domaine des biens de consommation grâce à l'arrivée de cette équipe accomplie et à sa grande expertise », a déclaré Steven Tenenbayev, directeur des investissements d'InterVest Capital Partners.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l'équipe d'InterVest, où l'expertise de classe mondiale est appuyée par des capitaux solides. Nous sommes impatients de poursuivre le bilan de l'équipe qui a su mener à bien une combinaison de transactions complexes et décisives dans le domaine du financement spécialisé », a déclaré M. Rosenberg. Il a poursuivi : « L'approche rigoureuse d'InterVest en matière de risque correspond aux valeurs de notre équipe. J'ai travaillé avec Dave Mandel et Joel Gedzelman pendant des décennies, leur expertise en matière d'émission, d'évaluation et d'exécution dans le domaine du crédit à la consommation permettra de tirer parti de la plateforme et de la stabilité du capital d'InterVest pour obtenir des résultats. »

Descripteur d'InterVest Capital Partners

InterVest Capital Partners est un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC et basé à New York, qui se concentre sur les prêts basés sur des actifs, le crédit-bail et d'autres secteurs verticaux de financement structuré. Avant le 1er janvier 2012, l'équipe d'investissement d'InterVest Capital Partners faisait partie du Structured Finance and Business Development Division of Wafra Investment Advisory Group (« WIAG »). WIAG a par la suite changé de nom pour devenir Wafra Inc.

Depuis 1999, le programme de location et de financement de la société a établi plus de 120 fonds avec un capital engagé dépassant 14 milliards de dollars. À ce jour, tous les fonds de location et de financement structuré ont distribué leur rendement courant cible et ont atteint leurs objectifs de rendement pour les investisseurs. Depuis 2004, la société a géré sept fonds immobiliers internationaux, un fonds de dette immobilière et un fonds de titres immobiliers mondiaux, et a cogéré plus de 18 transactions immobilières multifamiliales et de bureaux. Pour plus d'informations sur InterVest Capital Partners, rendez-vous sur www.intervest.com

