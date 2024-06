La FTQ commente le projet de loi no 69 sur la gouvernance responsable des ressources énergétiques





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) prend acte du projet de loi no 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, et retient que, dans ce projet de loi de 157 articles, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie vient modifier 15 lois et 7 réglementations. Aussi, la FTQ s'inquiète du fait que le ministre concentre beaucoup de pouvoir dans ses propres mains en s'appropriant une portion significative des dossiers provenant du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

«?Comme le diable se cache dans les détails, la FTQ prendra le temps d'étudier attentivement ce projet de loi ambitieux de 56 pages. Pour la FTQ, il y a ici des enjeux démocratiques. Il faut craindre la politisation de l'avenir énergétique. Tout ne peut se décider au coin d'une table?par un seul ministère », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

«?Il y a aussi un enjeu de transparence et de vie chère. Par exemple, le fait qu'Hydro-Québec puisse se départir de certains actifs au profit du privé nous inquiète. Il y a aussi tout le débat à venir quant à la modulation tarifaire résidentielle. Le gouvernement plafonne à 3 % les tarifs résidentiels jusqu'en 2026, mais après 2026, il arrive quoi ??», s'interroge la présidente.

Pour la FTQ, Hydro-Québec doit rester maître d'oeuvre de ses projets. La FTQ compte bien participer au processus de consultation dans un esprit positif dans le but de bonifier ce projet de loi et d'en retirer les irritants.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

