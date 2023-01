La Banque CIBC est incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality pour la huitième année consécutive





TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a été incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality de Bloomberg (GEI) pour la huitième année consécutive. L'indice Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) suit la performance des entreprises publiques engagées dans la transparence des rapports sur les données relatives au genre.

« L'équilibre des genres au sein de nos équipes contribue à promouvoir l'appartenance et tire parti des forces uniques de nos membres, tout en apportant une perspective plus large à notre entreprise et nous permettant de mieux comprendre et réaliser les ambitions de nos clients, a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque. La Banque CIBC est déterminée à favoriser l'égalité d'accès aux mêmes possibilités, et nous sommes fiers d'être de nouveau reconnus pour nos contributions et nos progrès en vue de faire de l'inclusion la pierre angulaire de la culture de la Banque. »

Voici quelques faits saillants de la dernière année :

La Banque CIBC assure l'égalité des sexes au sein de son conseil d'administration (sept administrateurs sur 15 sont des femmes, y compris la présidente du conseil).

38 % des postes de cadre supérieur approuvés par le Conseil sont occupés par des femmes.

Equileap a accordé à la Banque CIBC la première place parmi les sociétés canadiennes les plus favorables à l'égalité des sexes pour une deuxième année consécutive dans son rapport mondial et classement en matière d'égalité des sexes.

La Banque CIBC a amélioré les avantages liés à la santé et au bien-être offerts à ses employés. Les congés pour soins d'enfants au Canada et aux États-Unis ont été prolongés à 17 semaines, et la couverture des traitements et médicaments de fertilité a été améliorée au Canada .

Les engagements publics et la reconnaissance de l'industrie de la Banque CIBC comprennent :

Signataires de la Charte pour les femmes dans la finance du Royaume-Uni, de l'Accord Catalyst, de la déclaration d'intention à l'intention des investisseurs de 30 % Club du Canada et des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies.

et des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies. Partisane des Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies.

Partenariat avec Women in Capital Markets et 100 Women in Finance.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque CIBC envers l'équilibre des genres dans les postes de direction, consultez le Rapport sur la durabilité 2021.

