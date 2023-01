EN 2023, JOIGNONS LA PAROLE AUX ACTES! LABORATOIRE SUISSE, LEADER ÉCORESPONSABLE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS





BOUCHERVILLE, QC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Laboratoire Suisse, filiale du Groupe JAMP Pharma, a entamé un virage écologique important en 2020. En plus d'offrir de nouvelles bouteilles faites de matières recyclées à 100%, l'entreprise s'est associée en 2022 avec un organisme à but non-lucratif (OBNL) afin de poser des gestes concrets pour l'environnement. Incapable de s'arrêter là, Laboratoire Suisse annonce également que plusieurs gammes de leurs produits, dont les probiotiques et les ampoules Swical, obtiennent la certification « Fabriqué au Québec ». De quoi débuter l'année 2023 en force!

Une démarche environnementale consciencieuse

ÉCO est une initiative écologique de Laboratoire Suisse qui vise à réduire le plastique tant au niveau sa production que de sa présence dans l'environnement. Pour accomplir sa mission, l'entreprise s'est associée avec l'OBNL Mission 1000 tonnes. Cet organisme était un choix tout naturel puisqu'il partage les valeurs écologiques et sociétales de la marque. Ce vaillant partenariat avec Mission 1000 tonnes a débuté le 11 octobre dernier avec un nettoyage des eaux aux abords du fleuve Saint-Laurent à Montréal afin de retirer le plastique et les autres déchets déjà présents dans l'environnement. Au total, c'est 2 764 livres de rebuts qui ont pu être ramassés des eaux grâce à une équipe de 15 personnes en deux heures. L'opération a été si fructueuse qu'elle sera répétée en avril 2023!

Bon pour vous, bon pour la planète

En plus de retirer des déchets existants, Laboratoire Suisse veut éviter à tout prix d'en créer de nouveaux. Pour ce faire, la marque utilise maintenant des bouteilles ÉCO faites de matières recyclées à 100 %. En plus, pour chaque produit ÉCO vendu, Laboratoire Suisse remettra 0,50 $ à Mission 1000 tonnes afin de poursuivre sa mission1. Grâce à ses initiatives engagées et écologiques avec Mission 1000 tonnes, la marque obtient ainsi la certification « Compensé plastique » pour tout plastique ne pouvant être éliminé et s'engage à réduire sa consommation de nouveau plastique d'au moins 4 tonnes métriques par année. Du travail acharné qui redonne gros à la planète!

« En 2022, Laboratoire Suisse a accompli beaucoup de choses dans le cadre de son engagement écoresponsable : la remise de 0,50 $ par produit vendu à Mission 1000 tonnes, un premier nettoyage d'un espace vert et l'obtention de la certification « Compensé plastique ». Évidemment nous sommes remplis d'une fierté immense, et cela nous motive aussi à en faire encore plus en 2023! Être un leader écoresponsable dans l'industrie pharmaceutique, c'est aussi innover et toujours chercher à faire mieux! », exprime Louis-Philip Vermeersch, Directeur général, Laboratoire Suisse Inc.

______________________________ 1 Selon les conditions établies et en vigueur jusqu'au 31 mars 2023.

Des produits de santé écologiques... et locaux!

Ce n'est pas nouveau : la marque Laboratoire Suisse est bien connue pour sa gamme complète de probiotiques, ses ampoules énergisantes Swical et ses produits pour le sommeil, la santé digestive et articulaire. Récemment, plusieurs de leurs produits ont reçu la certification « Fabriqué au Québec » par l'OBNL Les Produits du Québec. Cette dernière vise à promouvoir la fabrication et l'emballage locaux afin d'encourager la création d'emploi et la vitalité économique du Québec.

Parlant de probiotiques...

Laboratoire Suisse souhaite commencer la nouvelle année du bon pied avec une nouveauté locale emballée dans une bouteille écologique : le Soutien Antibio. Ce probiotique, disponible en 2 formats; pour adultes et pour enfants de 3 ans et plus, peut aider à contrôler la diarrhée infectieuse aiguë, aider à contrôler et à réduire le risque d'être atteint d'une diarrhée associée à la prise d'antibiotiques, contribuer à soutenir la santé intestinale et promouvoir une flore intestinale saine. Mis à part ce nouveau produit, la gamme complète de probiotiques Laboratoire Suisse peut aider au maintien de la santé intestinale et gastro-intestinale. Tout pour reprendre de bonnes habitudes après la période chargée des Fêtes!

À propos de Laboratoire Suisse Inc.

Depuis 1989, Laboratoire Suisse est une marque de qualité au service des Québécois avec une gamme complète de produits de santé faits à partir d'ingrédients actifs naturels. Reconnue des consommateurs pour ses probiotiques, ses ampoules d'énergie Swical et plusieurs autres, elle distribue ses produits en ligne et dans les pharmacies du Québec. Laboratoire Suisse fait partie d'une division du Groupe JAMP Pharma, une entreprise pharmaceutique privée québécoise dont le siège social est situé dans la région de Montréal.

SOURCE Laboratoire Suisse

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 06:01 et diffusé par :