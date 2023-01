Le mois de janvier marque le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur des lois fédérales sur les services à l'enfance et à la famille destinés aux Autochtones





OTTAWA, ON, le 30 janv. 2023 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le mois de janvier 2023 marque le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur des lois fédérales sur les services à l'enfance et à la famille destinés aux Autochtones. Le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi), est une loi historique qui a été élaborée conjointement avec des partenaires autochtones, a reçu la sanction royale en 2019 et est devenue loi en janvier 2020.

La surreprésentation des enfants et des jeunes autochtones dans le système de protection de l'enfance est odieuse et poursuit l'héritage tragique qui consistait à séparer des personnes de leur famille, de leur langue, de leur communauté et de leur culture. Cette Loi est l'un des nombreux outils indispensables qui vise à mettre fin à cette injustice et à faire en sorte que les enfants et les familles restent ensemble, avec des soins et un soutien dirigés à juste titre par les dirigeants autochtones.

La Loi confirme le droit des Premières Nations, des Inuit et des Métis à affirmer et à exercer leur compétence sur les services à l'enfance et à la famille destinés aux Autochtones avec leurs propres lois et règlements. La Loi établit des normes et des principes nationaux, et oriente les financements et les ressources vers la prévention et les efforts de réunification plutôt que vers le retrait du foyer et de la communauté.

En janvier 2023, Services aux Autochtones Canada avait reçu 64 avis et demandes en vertu de la Loi de la part de partenaires autochtones désireux de mettre en place leurs propres lois et politiques. Deux accords de coordination ont été signés - la Cowessess First Nation et les Wabaseemoong Independent Nations - et d'autres sont en voie de l'être. Plus de 115 millions de dollars de financement pour le renforcement des capacités ont également été versés à plus de 230 organismes dirigeants autochtones qui se préparent à entamer des discussions sur les accords de coordination.

Le gouvernement fédéral continuera de soutenir les partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans leur démarche visant à affirmer le contrôle légitime de leurs services à l'enfance et à la famille. Pour ce faire, tous les paliers de gouvernement doivent travailler ensemble afin de s'assurer que les enfants et les familles ont toutes les chances de rester ensemble et de s'épanouir.

