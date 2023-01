Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger - Une nouvelle phase de travaux s'amorce avec la réfection des ponts d'étagement du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain





MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le chantier de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger entrera dans une nouvelle phase de travaux à partir du 12 février 2023. Les ponts d'étagement du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain feront l'objet d'une réfection qui s'échelonnera jusqu'à l'automne 2026.

Nature des travaux

Après plus de 50 ans de service, les deux ponts d'étagement qui surplombent la route 136 nécessitent différentes interventions afin d'assurer leur pérennité, notamment :

le remplacement des tabliers des ponts sur toute leur longueur, incluant les poutres;

la réparation des éléments de fondation des ponts, c'est-à-dire les culées et les piles;

la reconstruction du réseau de services publics se trouvant sous les ponts.

Séquence des travaux

Le pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent sera le premier à être réparé. Les travaux débuteront le 12 février 2023 et se poursuivront jusqu'à l'été 2024. Le pont d'étagement de la rue Saint-Urbain sera réparé dans un deuxième temps. Les travaux devraient s'échelonner de l'été 2024 à l'automne 2026.

Gestion de la circulation jusqu'à l'été 2024

Le Ministère précise que les deux ponts d'étagement ne seront pas fermés en même temps afin de limiter les répercussions sur la circulation dans le secteur. L'accès aux commerces et autres édifices sera maintenu pendant la durée des travaux.

Ces travaux nécessiteront également des fermetures de longue durée sur la route 136. De manière générale, deux voies seront ouvertes sur la route 136 dans les deux directions. Des fermetures complètes de nuit ou de fin de semaine de la route 136 seront toutefois requises pour certaines opérations liées au chantier.

À partir du 12 février 2023 à 22 h

Fermeture d'une voie sur la route 136 en direction ouest entre la rue Panet et la rue Saint-Urbain (incluant le tunnel Viger)

entre la rue Panet et la rue (incluant le tunnel Viger) Fermeture d'une deuxième voie sur la route 136 en direction ouest entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Urbain

À partir du 13 février 2023 à 22 h

Fermeture d'une voie sur la route 136 en direction est­ entre la sortie n o 4 - Pont Victoria /Boul. R.-Bourassa/Rue de la Montagne et le secteur du boulevard Saint-Laurent (incluant le tunnel Ville-Marie )

entre la sortie n 4 - et le secteur du boulevard (incluant le tunnel ) Fermeture d'une deuxième voie sur la route 136 en direction est entre l'entrée du boulevard Robert-Bourassa et le secteur du boulevard Saint-Laurent

À partir du 14 février 2023 à 22 h

Fermeture du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent , entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine

, entre l'avenue Viger et la rue Détour par la rue Saint-Urbain en direction sud

en direction sud

Détour par la rue Saint-Hubert en direction nord

en direction nord Fermeture de la voie de gauche sur l'avenue Viger à la hauteur du boulevard Saint-Laurent

Séance d'information publique virtuelle

Une séance d'information publique virtuelle aura lieu le mardi 7 février, à 19 h , pour faire le point sur les travaux et présenter les prochaines interventions à venir quant à la réfection des ponts d'étagement du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain. Pour vous inscrire à la séance d'information publique et pour plus d'information sur la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être annulées et reportées sans préavis.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 14:56 et diffusé par :