Annonce des lauréats du Prix japonais 2023





La Japan Prize Foundation a annoncé les lauréats du Prix japonais 2023 aujourd'hui, 30 janvier 2023, à 13h00 (heure normale du Japon). Le professeur Masataka Nakazawa et M. Kazuo Hagimoto sont les corécipiendaires du Prix japonais dans les domaines de l'électronique, de l'information et de la communication ; les professeurs Gero Miesenböck et Karl Deisseroth sont les corécipiendaires du Prix japonais dans le domaine des sciences de la vie.

Pour le Prix japonais de cette année, le professeur Nakazawa et M. Hagimoto ont été récompensés pour leurs contributions remarquables au réseau mondial en fibre optique à longue distance et haute capacité grâce au développement d'un amplificateur optique à pompage laser et semi-conducteur, les professeurs Miesenböck et Deisseroth ont quant à eux été récompensés pour leur développement de méthodes utilisant des protéines membranaires sensibles à la lumière et génétiquement accessibles pour révéler le fonctionnement des circuits neuronaux.

Pour le Prix japonais 2023, la Fondation a demandé à environ 15 500 scientifiques et ingénieurs de renom du monde entier de nommer des chercheurs travaillant dans les domaines choisis cette année. Nous avons reçu 123 nominations pour les domaines de l'électronique, de l'information et de la communication, et 204 nominations pour le domaine des sciences de la vie. Les lauréats de cette année ont été choisis parmi ce total de 327 candidats.

À propos du Prix Japonais

La création du Prix japonais en 1981 a été motivée par la volonté du gouvernement japonais de créer un prix reconnu à l'échelle mondiale qui contribuerait au développement scientifique et technologique à travers le monde. Grâce à de nombreux dons, la Japan Prize Foundation a reçu l'aval du Bureau du Cabinet en 1983.

Le Prix japonais est décerné à des scientifiques et des ingénieurs du monde entier qui sont à l'origine de réalisations créatives et spectaculaires aidant à faire progresser leurs domaines, et qui contribuent de manière significative à l'instauration de la paix et de la prospérité pour toute l'humanité. Les chercheurs dans tous les domaines de la science et des technologies sont éligibles pour le prix, deux domaines étant sélectionnés chaque année en fonction des tendances du moment en matière de développement scientifique et technologique. En principe, une personne est récompensée dans chaque domaine et reçoit le prix, un certificat, une médaille et une somme d'argent. Assistent à chaque cérémonie de remise des prix l'empereur et l'impératrice du Japon actuels, des responsables des trois branches du gouvernement et d'autres fonctionnaires concernés, ainsi que des représentants de diverses autres composantes de la société.

