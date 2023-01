Déclaration du premier ministre concernant le décès de Hazel McCallion





OTTAWA, ON, le 29 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Hazel McCallion :

« Aujourd'hui, je me joins aux Ontariens et aux Canadiens pour pleurer la perte de Hazel McCallion, qui a longtemps occupé le poste de mairesse de Mississauga.

« Ma chère amie Hazel était une femme extraordinaire qui avait plusieurs cordes à son arc. En effet, elle a été femme d'affaires, athlète et politicienne, en plus de figurer parmi les maires ayant occupé leurs fonctions le plus longtemps au Canada et dans le monde. Surnommée "l'ouragan Hazel" (Hurricane Hazel) en raison de son style politique audacieux, elle était infatigable.

« Lorsqu'elle a remporté son premier mandat à titre de mairesse il y a près de 45 ans, elle avait assuré à la foule qui l'acclamait que les gens seraient sa priorité durant son mandat. Elle a effectivement accordé la priorité aux gens pendant toutes ses années de service. Elle a été une source d'inspiration pour d'innombrables personnes, moi y compris, pendant ses décennies de service inlassable et dévoué. Son amitié me manquera, et je me souviendrai toujours avec affection de nos conversations et de la sagesse dont elle a fait preuve au fil des ans.

« Hazel McCallion a dirigé la transformation de Mississauga durant son mandat de mairesse de 1978 à 2014, la faisant passer de ville-dortoir à sixième ville en importance au Canada. Elle croyait en la croissance de sa communauté et en sa capacité de devenir une ville où les gens pourraient à la fois vivre et travailler, et elle en a fait son cheval de bataille. Grâce à son leadership, la ville était réputée pour la vigueur de son économie, son multiculturalisme dynamique et l'excellence de ses services publics.

« Après avoir été mairesse durant 36 ans, Hazel McCallion a été nommée chancelière du Collège Sheridan et conseillère spéciale à l'Université de Toronto à Mississauga. Elle a aussi occupé la présidence des colloques des Villes-santé de l'Organisation mondiale de la santé et elle a fortement milité pour mettre fin à la discrimination à l'égard des aînés.

« Les réalisations de Hazel McCallion lui ont valu un grand nombre de prix et de distinctions honorifiques. Elle s'est notamment vu remettre le prix du leadership dans le service public de l'International Economic Development Council et la clé de la Ville de Mississauga. Elle a également été classée deuxième pour le prix du meilleur maire du monde, en plus d'être nommée membre de l'Ordre du Canada en 2005.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos condoléances à la famille et aux amis de Hazel ainsi qu'aux citoyens de Mississauga. Nous nous souviendrons d'elle comme d'une pionnière dont la carrière politique et les services rendus à sa communauté resteront une source d'inspiration pour chacun de nous. Mais surtout, nous nous souviendrons d'elle comme d'une amie chère. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2023 à 11:21 et diffusé par :