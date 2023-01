Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique nationale de Marie Rose (Delorme) Smith





Au cours de sa longue vie, Marie Rose a fait preuve de leadership en tant que femme métisse, bâtisseuse communautaire, fermière, éleveuse et auteure.

GATINEAU, QC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent à la population canadienne la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Marie Rose (Delorme) Smith a géré avec succès le ranch de sa famille dans le sud de l'Alberta au tournant du 20e siècle, et a créé une petite industrie familiale dans une ville de pionniers, tout en conservant sa culture et ses compétences métisses en agissant comme guérisseuse et sage-femme. Elle possédait également sa propre propriété à une époque où peu de femmes euro-canadiennes, et encore moins de femmes autochtones, étHQ-Reconnaissanceaient en mesure de le faire.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Marie Rose (Delorme) Smith comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Née en 1861 à Saint François-Xavier (rivière Rouge), Marie Rose passe plusieurs années au pensionnat des Soeurs Grises à Saint-Boniface, au Manitoba, avant de rejoindre sa famille et d'en partager la routine annuelle, soit quitter la rivière Rouge pour traverser les plaines, chasser et commercer avec les peuples des Premières Nations. Elle épouse Charlie Smith en 1877 et, ensemble, ils construisent une maison et une grange sur le ranch Jughandle en Alberta où ils ont élevé 17 enfants. Après la mort de Charlie en 1914, Marie Rose ouvre une pension de famille dans la ville de Pincher Creek, acquiert une deuxième ferme, tient lieu de sage-femme et de guérisseuse, et elle prend le temps d'écrire ses mémoires. En tant qu'auteure, elle est un exemple rare de chroniqueuse métisse des rôles des femmes métisses pendant la période du commerce des fourrures, de la chasse au bison et de la colonisation, ainsi que des changements culturels dans les prairies. Sa vie a duré un siècle entier - de 1861 à 1960.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation repose largement sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« Marie Rose (Delorme) Smith illustre la force et la résilience des femmes métisses et les grandes contributions qu'elles ont apportées, et continuent d'apporter, dans tous les secteurs de la société. Des histoires comme la sienne témoignent des vies et des expériences uniques qui constituent l'histoire du Canada. En commémorant l'importance historique nationale de personnes comme Marie Rose, nous contribuons à faire connaître ces histoires aux Canadiens et espérons favoriser une meilleure compréhension des points de vue, des cultures et des traditions des peuples autochtones. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes heureux de voir Marie Rose (Delorme) Smith reconnue comme une personne d'importance historique nationale. Les femmes et les mères métisses étaient les piliers de nos collectivités, et elles étaient porteuses de tant de culture et de connaissances pour celles-ci. Elles sont les héroïnes méconnues et leurs histoires doivent être racontées. »

Wynter Ducharme

Coordonnateur des consultations, Métis Nation of Alberta Region 3

