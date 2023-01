La liaison Toronto Pearson-Orlando de Lynx Air prend son envol





TORONTO, 27 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) lance aujourd'hui son vol inaugural vers les États-Unis au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et à destination du nouveau terminal C de l'aéroport international d'Orlando (MCO). Cette nouvelle compagnie aérienne canadienne très abordable assurera quatre vols directs par semaine entre Toronto et Orlando, à bord de Boeing 737 flambant neufs.



Pour célébrer sa première liaison vers Orlando, Lynx offre la possibilité de gagner un forfait vacances pour quatre personnes, comprenant les vols, l'hébergement et des laissez-passer pour les parcs d'attractions d'Orlando. La compagnie aérienne lance également une vente de sièges à durée limitée, offrant jusqu'à 50 % de réduction sur les tarifs de base des vols de Toronto à Orlando, avec le code promotionnel : FLYUSA. Les prix commencent à partir de 109 $*, taxes et frais compris. Cette vente débute le 27 janvier et se termine à 23 h 59 (HNE) le 30 janvier 2023. Pour obtenir des informations supplémentaires sur la vente et le concours, et pour réserver un billet à prix très abordable, consultez flylynxUSA.com.





La liaison Toronto Pearson-Orlando de Lynx Air prend son envol.

Crédit photo Peyton Stikeleather

« Lynx Air a fait son entrée dans le ciel canadien il y a un peu plus de neuf mois, et déjà nous étendons nos activités aux États-Unis. C'est exaltant! Il n'a pas été difficile de choisir Orlando comme première destination américaine. Avec ses célèbres parcs d'attractions, ses golfs de renommée mondiale et, bien sûr, son climat exceptionnel, c'est un lieu de vacances très prisé des Canadiens, explique la chef de la direction de Lynx, Merren McArthur. C'est pour nous une grande joie d'offrir une possibilité de voyage extrêmement abordable entre Toronto et Orlando. Que vous preniez l'avion pour des vacances sous le soleil de Floride ou pour rendre visite à votre famille et à vos amis, Lynx vous garantira un vol exceptionnel à un prix très abordable. »

« Lynx Air, qui offre un service au départ de Pearson vers six destinations canadiennes depuis avril 2022, est un partenaire de choix pour l'aéroport, déclare la directrice des relations stratégiques avec les clients de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, Janik Reigate. Nous sommes enchantés de faire équipe avec cette compagnie dans le cadre de cette nouvelle liaison, qui sera sa première aux États-Unis, et d'offrir, ainsi plus de possibilités à nos passagers, qu'ils souhaitent explorer le Canada ou visiter Orlando. »

« La décision de Lynx Air de faire d'Orlando sa première destination américaine en dit long sur la force du marché canadien et sur ses liens avec le centre de la Floride, déclare le chef de la direction de la Greater Orlando Aviation Authority, Kevin Thibault. L'aéroport international d'Orlando (MCO) est heureux d'être le premier aéroport américain à accueillir Lynx Air, au moment où ce transporteur étend ses activités à l'international. »

« Lynx lance son nouveau vol direct vers Orlando au moment idéal, en prévision des périodes de réservation très demandées, notamment pour la relâche, affirme la présidente et chef de la direction de Visit Orlando, Casandra Matej. Les transporteurs aériens à bas prix comme Lynx attirent particulièrement les familles et les visiteurs à petit budget qui, nous le savons, cherchent à échapper au froid de l'hiver et à profiter du soleil dans la capitale mondiale des parcs d'attractions. »

Le réseau américain de Lynx continuera de s'étendre au cours des prochaines semaines, notamment avec le lancement prévu de vols au départ de Calgary vers Phoenix, Los Angeles et Las Vegas. Au total, Lynx proposera plus de 5 000 sièges au départ et à destination des États-Unis, offrant ainsi aux Canadiens une possibilité abordable de visiter certaines des destinations soleil les plus populaires au sud de la frontière.

Calendrier des vols pour les États-Unis de Lynx :

Flight No. Effective Date Frequency Departure

Station Arrival

Station Y9 605 27-JAN-23 MON-WED-FRI-SUN YYZ MCO Y9 705 27-JAN-23 MON-WED-FRI-SUN MCO YYZ Y9 617 07-FEB-23 TUE-THU-SAT YYC PHX Y9 712 07-FEB-23 TUE-THU-SAT PHX YYC Y9 615 16-FEB-23 TUE-THU-SAT YYC LAX Y9 702 16-FEB-23 TUE-THU-SAT LAX YYC Y9 601 24-FEB-23 MON-WED-FRI-SUN YYC LAS Y9 702 24-FEB-23 MON-WED-FRI-SUN LAS YYC



Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Disponible pour une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais, des restrictions s'appliquent.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs extrêmement abordables et un service de vol orienté vers le client. Ce transporteur a récemment reçu le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neufs, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l'un des transporteurs aériens les plus respectueux de l'environnement au Canada. Compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Consultez FlyLynx.com ou prenez contact avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram pour en savoir plus.

