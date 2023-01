Quatre personnes accusées d'importation de cocaïne et de produits de la criminalité





TORONTO, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Le 11 janvier 2023, la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé des services de police fédérale de la GRC a exécuté quatre mandats de perquisition dans la région du Grand Toronto après une enquête approfondie sur un réseau d'importation de drogues à grande échelle.

À la suite d'une enquête longue et complexe, la Section transnationale Crimes graves et Crime organisés de Toronto-Nord a saisi, à titre de produits de la criminalité, plus de 800 000 $ en devises canadiennes, 88 unités de cryptomonnaie Ether, un VUS Mercedes-Benz 2022 de classe G et plus de 2 000 000 $ en bijoux, montres et autres articles de luxe.

L'enquête a été menée avec l'aide de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de police de Barrie, du Service de police de Brantford et du Service de police de Toronto, ainsi que du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). À la suite de cette enquête, les personnes suivantes ont été accusées :

Eyob HAILE-MICHAEL (36 ans) de Toronto (Ontario) a été accusé d'infractions découlant d'enquêtes de l'ASFC et de la GRC, notamment :

Importation illégale d'une substance réglementée, soit la cocaïne, en violation du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Trafic d'une substance réglementée, soit la cocaïne, en violation du paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Complot en vue d'importer une substance réglementée, soit la cocaïne, en violation de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel;

Complot en vue de faire le trafic d'une substance réglementée, soit la cocaïne, en violation de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel;

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $ en violation du paragraphe 354(1) du Code criminel.

Les personnes suivantes ont également été accusées à la suite du mandat de perquisition exécuté le 11 janvier 2023 :

Abigail Bergman (22 ans), de Toronto (Ontario) :

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $ en violation du paragraphe 354(1) du Code criminel.

Hillaway Haile-Michael (40 ans), de Toronto (Ontario) :

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $ en violation du paragraphe 354(1) du Code criminel.

Nuriya Kemal (32 ans), de Toronto (Ontario) :

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $ en violation du paragraphe 354(1) du Code criminel.

Eyob Haile-Michael a été placé en détention provisoire. Abigail Bergman, Hillaway Haile-Michael et Nuriya Kemal doivent comparaître en cour le 22 février 2023 au 60, rue Queens Ouest, Toronto (Ontario).

« Avec l'aide de nos partenaires des services de police, la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé, une équipe d'application de la loi de la GRC, a réussi à perturber ce vaste réseau d'importation et de trafic de drogues de la région du Grand Toronto. Les mesures d'application de la loi prises par nos agents auront un effet direct et positif sur l'élimination des comportements criminels. De plus, nos efforts coordonnés contribuent de façon concrète à la sécurité des collectivités que nous servons. »

Sergent d'état-major Peter Ready, officier responsable par intérim, Détachement de Toronto Nord, Section transnationale Crimes graves et Crime organisé.

Faits en bref

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez des renseignements concernant la contrebande, l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, communiquez avec le service de police de votre localité ou avec :

Détachement de Toronto-Nord de la GRC au 905 953-7267;

La GRC en Ontario au 1 800 387-0020;

au 1 800 387-0020; La ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060;

Échec au crime au 1 800 222-8477 (de manière anonyme et en tout temps).

