AGF annonce de nouveaux noms de FNB et de fonds, sous-conseiller et niveaux de risque





TORONTO, 27 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») annonce les nouveaux noms de certains fonds négociés en Bourse (« FNB ») et fonds communs de placement, adoptés afin de mieux refléter l'intégration continue des équipes des investissements fondamental et quantitatif d'AGF. AGF annonce également la désignation d'un sous-conseiller, ainsi que les modifications apportées aux niveaux de risque de trois FNB.



Nouveaux noms de FNB

Nouveau nom Ancien nom Symbole au téléscripteur FNB Actions américaines ? Approche systématique AGF FNB Actions américaines AGFiQ QUS FNB Actions canadiennes ? Approche systématique AGF FNB Actions canadiennes AGFiQ QCD FNB Actions des marchés émergents ? Approche systématique AGF FNB Actions des marchés émergents AGFiQ QEM FNB Actions internationales ? Approche systématique AGF FNB Actions internationales AGFiQ QIE FNB Actions mondiales Facteurs ESG ? Approche systématique AGF FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ QEF FNB Actions mondiales Infrastructures ? Approche systématique AGF FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ QIF FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. ? couv. $CAN AGF FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. ? couv. $CAN AGFiQ QBTL FNB Obligations mondiales Multisecteurs ? Approche systématique AGF FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ QGB

Désignation d'un sous-conseiller

À compter d'aujourd'hui, AGF Investments LLC agira à titre de sous-conseiller pour les sept FNB canadiens inscrits qui suivent : FNB Actions américaines ? Approche systématique AGF, FNB Actions canadiennes ? Approche systématique AGF, FNB Actions des marchés émergents ? Approche systématique AGF, FNB Actions internationales ? Approche systématique AGF, FNB Actions mondiales Facteurs ESG ? Approche systématique AGF, FNB Actions mondiales Infrastructures ? Approche systématique AGF et FNB Obligations mondiales Multisecteurs ? Approche systématique AGF.

Nouveaux noms de fonds communs de placement

Nouveau nom Ancien nom Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ Catégorie Secteurs américains AGF Catégorie Secteurs américains AGFiQ Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF Fonds de revenu de dividendes canadiens AGFiQ Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGF Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ

Modifications apportées aux niveaux de risque

AGF a également annoncé les modifications suivantes, apportées aux niveaux de risque qui sont associés à des FNB de sa gamme. Ces modifications entrent en vigueur dès aujourd'hui.

Nom du FNB Symbole au téléscripteur Niveau de risque précédent Niveau de risque révisé FNB Actions internationales ? Approche systématique AGF (anciennement FNB Actions internationales AGFiQ) QIE Faible à moyen Moyen FNB Actions mondiales Facteurs ESG ? Approche systématique AGF (FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ) QEF Faible à moyen Moyen FNB Actions mondiales Infrastructures ? Approche systématique AGF (FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ) QIF Faible à moyen Moyen

Ces modifications apportées aux niveaux de risque sont le résultat d'une révision qu'AGF effectue chaque année, selon la méthode prescrite de classification du risque. Les objectifs de placement, les stratégies et les styles de gestion du FNB Actions internationales ? Approche systématique AGF, du FNB Actions mondiales Facteurs ESG ? Approche systématique AGF et du FNB Actions mondiales Infrastructures ? Approche systématique AGF n'ont fait l'objet d'aucun changement important.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB AGF, visitez le site AGF.com.



Les renseignements contenus dans la présente n'ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l'investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale, qui offre l'excellence en investissant sur les marchés publics et privés, par l'entremise de ses trois plateformes d'activités distinctes : Investissement AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d'investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d'AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l'investissement privé, s'étendent à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu'aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

[email protected]

Communiqué envoyé le 27 janvier 2023 à 08:05 et diffusé par :