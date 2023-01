Intégration des activités minières aux territoires - Les municipalités du Québec adoptent la Déclaration de Gatineau





GATINEAU, QC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan des plus positifs du Forum municipal Intégration des activités minières : acceptabilité sociale et cohabitation, qui s'est conclu aujourd'hui à Gatineau par la signature de la Déclaration pour l'intégration harmonieuse des activités minières aux territoires (Déclaration de Gatineau).

L'événement, organisé en collaboration avec la MRC de Papineau, a réuni plus de 200 élues, élus, préfètes, préfets et gestionnaires municipaux de partout au Québec, de même que plusieurs spécialistes et partenaires de tous les horizons : ministères et élues et élus de l'Assemblée nationale du Québec, industrie, groupes citoyens et organismes environnementaux.

« Cette mobilisation sans précédent sur l'intégration des activités minières démontre l'importance de l'enjeu pour nos régions. J'entends personnellement porter les enjeux mis de l'avant lors du Forum auprès du gouvernement du Québec afin de resserrer les dispositions en vigueur concernant les territoires incompatibles avec l'activité minière, notamment dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. J'invite par ailleurs mes collègues de partout au Québec à envoyer un signal fort en appuyant, par résolution, la Déclaration de Gatineau », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Les municipalités doivent avoir tous les outils nécessaires pour assurer l'intégration harmonieuse des activités minières aux autres activités déjà présentes sur le territoire. Malheureusement, elles sont limitées dans l'encadrement des activités minières par le régime actuel. Le Forum a permis de rappeler avec force que l'aménagement du territoire est une compétence fondamentale des municipalités et que les gouvernements municipaux sont les mieux placés pour prendre les meilleures décisions pour leurs communautés à cet effet. Les membres du Caucus des municipalités locales poursuivront leurs représentations sur cet enjeu prioritaire au cours des prochains mois », a ajouté le président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ et maire de Saint-Donat, monsieur Joé Deslauriers.

« Ce Forum a été utile, en réitérant la nécessité d'assurer une bonne cohabitation entre les activités minières et les milieux d'accueil. Les activités minières ont un impact important sur le territoire et posent un défi d'acceptabilité sociale lié à leur impact sur l'environnement, à la pérennité des ressources en eau, à la quiétude des milieux environnants, au transport ou à la remise en état des sites. C'est pourquoi il s'avère essentiel d'ajuster nos manières de faire pour que l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques du Québec se fasse de manière harmonieuse et constitue une véritable occasion de développement territorial », a renchéri monsieur Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau.

« Je suis ravie d'avoir pu accueillir chez nous mes collègues de partout au Québec, dans le cadre de cet événement majeur de l'UMQ. La Déclaration de Gatineau constituera assurément un jalon important dans les discussions nationales sur l'aménagement de nos territoires au Québec et j'entends inviter mes collègues du conseil municipal à l'appuyer. Les échanges que nous avons eus aujourd'hui ont mis en relief le rôle clé qu'exercent les élues et élus pour préserver la qualité de nos milieux de vie et assurer la sécurité de nos communautés. Les prochaines discussions avec le gouvernement du Québec doivent tenir compte de la volonté des municipalités dans ce dossier et se faire dans un esprit de véritable collaboration. En tant que métropole de l'ouest du Québec, la Ville de Gatineau demeurera par ailleurs solidaire de ses voisines de l'Outaouais pour favoriser une intégration réussie des activités minières dans nos municipalités », a conclu la mairesse de Gatineau, madame France Bélisle.

