L'Arabie saoudite réaffirme son engagement à réduire les fractures mondiales, à favoriser la transition énergétique et la croissance économique inclusive lors du FEM23





L'Arabie saoudite a réitéré son engagement à jeter des ponts au-delà des clivages géopolitiques et économiques lors de la réunion annuelle 2023 du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, la semaine dernière.

S. A. le Prince Faysal ben Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères, a dirigé la délégation saoudienne composée de neuf ministres et hauts fonctionnaires et a déclaré au monde que la stabilité géopolitique est la clé de la sécurité énergétique, et que le Royaume est « devenu le lieu de rencontre entre l'est et l'ouest. »

Au cours de la semaine, l'Arabie saoudite a organisé un dialogue intitulé « Vers un réseau de ressources urbaines résilientes », avec des acteurs internationaux clés des secteurs public et privé et d'organisations régionales et mondiales discutant de la durabilité des villes futures.

S.A. le Prince Faysal, S. A. R la Princesse Reema, S. E. Alswaha, S. E. Alkhorayef et S. E. Alibrahim ont participé à une réunion multilatérale avec la direction du FEM, Klaus Schwab, fondateur et président exécutif, et Børge Brende, président, pour explorer les domaines d'intérêt mutuel.

Au cours de la réunion, S.E.Alswaha, président du conseil d'administration de King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) et président du conseil d'administration de l'Autorité de recherche, de développement et d'innovation (RDIA) et Brende, ont signé une lettre d'intention pour établir un nouveau programme d'accélération aidant à stimuler l'innovation en Arabie saoudite.

Les délégués saoudiens ont souligné le rôle du Royaume en tant que partenaire pionnier dans le village de collaboration mondiale du Forum, qui tirera parti du métaverse pour servir la communauté mondiale.

Par ailleurs, le ministère de l'Investissement, en coordination avec le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales, a organisé un dialogue de haut niveau avec les cadres des secteurs de l'énergie, de la pétrochimie et des mines pour discuter de l'impact de la transition énergétique, du rôle des industries pétrochimiques et des investissements nécessaires pour atteindre le zéro émission nette d'ici 2060.

Entretemps, le ministère saoudien de l'Économie et de la Planification - en collaboration avec la plateforme d'innovation ouverte du FEM UpLink - a lancé un défi pour trouver des solutions transformatrices assurant l'alimentation locale dans les pays touchés par de faibles précipitations, la sécheresse et la désertification.

Le défi des écosystèmes alimentaires et des climats arides est un appel mondial lancé aux entrepreneurs du secteur alimentaire, aux start-ups, aux entreprises sociales et aux PME pour soumettre des solutions intégrant des technologies basses ou élevées ou des réponses ancestrales.

Toujours au cours de la semaine, l'Arabie saoudite - représentée par le ministère de l'Économie et de la Planification - a rejoint le WEF Jobs Consortium, une coalition de PDG, de ministres et d'autres dirigeants dans le but commun de promouvoir un meilleur avenir du travail pour tous permettant la création d'emplois et les transitions professionnelles.

La délégation saoudienne a également participé à un large éventail de réunions bilatérales, de dialogues avec des dirigeants mondiaux, des ministres et des PDG et, pour la première fois, à des tables rondes publiques dans le cadre du Forum ouvert du FEM. Celles-ci comprenaient des discussions avec des représentants de haut niveau des secteurs public et privé de plusieurs pays et ont été l'occasion de partager la vision du Royaume tout en explorant les partenariats potentiels et les domaines de collaboration.

