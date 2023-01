/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante sur les efforts du Canada dans la lutte contre l'islamophobie/





Le gouvernement du Canada fera une annonce importante sur les efforts du Canada dans la lutte contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion; à l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports; et à Iqra Khalid, députée de Mississauga-Erin Mills; pour une annonce importante concernant les efforts du Canada en matière de lutte contre l'islamophobie.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 26 janvier 2023

HEURE :

9 h 30

LIEU :

International Muslim Organization

65, boulevard Rexdale

Toronto

Les représentants des médias qui souhaitent assister au point de presse doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] d'ici 8 h le jeudi 26 janvier .

Veuillez noter que vous devrez retirer vos chaussures pour marcher sur le tapis dans le hall principal.

